USA kész teljes erejét a magyarok megerősítésére használni!

Donald Trump a magyar választások előtt egy nappal ismét támogatásáról biztosította Magyarországot, és jelezte: az Egyesült Államok kész gazdasági erejével erősíteni Orbán Viktor kormányának jövőbeli sikereit – jelentette ki az amerikai elnök Truth Social oldalán.

„Az adminisztrációm készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét felhasználja Magyarország gazdaságának megerősítésére – ahogyan ezt nagyszerű szövetségeseink esetében a múltban is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar nép valaha is igényli ezt” – írta.

Hozzátette:

„Izgatottan várjuk, hogy befektessünk abba a jövőbeli jólétbe, amely Orbán folyamatos vezetése nyomán jön létre!”

Az amerikai elnök nem sokkal ezt megelőzően egy másik bejegyzésében is Orbán Viktorról írt, melyben több soron keresztül méltatta a magyar kormányfőt és újbóli támogatásáról biztosította őt a vasárnapi országgyűlési választások előtt.

Mint fogalmazott:

„Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor, valóban erős és határozott vezető, aki már bizonyította, hogy fenomenális eredményeket tud felmutatni. Fáradhatatlanul küzd nagyszerű országáért és népéért, és szereti őket, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokat. Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság fellendítéséért, munkahelyek teremtéséért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a törvény és rend biztosításáért!”

Kiemelte, a kormányzása alatt a magyar–amerikai kapcsolatok új magasságokba emelkedtek az együttműködés és a látványos eredmények terén, ami szerinte „nagyrészt Orbán miniszterelnöknek köszönhető”.

„Alig várom, hogy továbbra is szorosan együttműködhessek vele, hogy mindkét országunk tovább haladhasson ezen a hatalmas úton a siker és az együttműködés felé. Büszke voltam arra, hogy 2022-ben támogattam Viktor újraválasztását, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt most is megtehetem” – fogalmazott Donald Trump.

