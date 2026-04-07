Donald Trump is bejelentkezett Orbán Viktor és JD Vance nagygyűlésén

Ma délután került megrendezésre az a „Magyar-Amerikai Barátság Napja" címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban, amelyen színpadra lépett az amerikai alelnök, JD Vance és Orbán Viktor.

JD Vance Donald Trumpot hívta a beszéde elején

Donald Trump is bejelentkezett a nagygyűlésen

Orbán Viktor beszédét követően JD Vance lépett színpadra, aki egy telefonhívással nyitott - és nem akárkit hívott fel.

- hívta fel rá a figyelmet Deák Dániel is.