Orbán Viktor: Amerika velünk. Fel, győzelemre!
Amerika Orbán Viktor mellett áll.
„Barátaim, menjetek el szavazni a hétvégén, álljatok Orbán Viktor mellé, mert ő kiáll értetek és mindezekért az értékekért” – mondta JD Vance. Az Egyesült Államok alelnöke a tegnap tartott nagygyűlésen világosan kijelentette, hogy Amerika Orbán Viktor mellett áll.
Orbán Viktor vezetése alatt megőriztétek azokat a civilizációs értékeket, amelyek egy országot igazán élhetővé tesznek. A szuverenitást, a jólétet, a történelmi örökséget, a nemzeti közösség érzését, valamint az új élet és az új családok megszületésének felemelő jelentőségét
– emelte ki beszédében JD Vance, aki feltette a kérdést a magyaroknak, hogy újra ki tudnak-e állni ezekért az értékekért.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre