Orbán Viktor: Amerika velünk. Fel, győzelemre!

„Barátaim, menjetek el szavazni a hétvégén, álljatok Orbán Viktor mellé, mert ő kiáll értetek és mindezekért az értékekért” – mondta JD Vance. Az Egyesült Államok alelnöke a tegnap tartott nagygyűlésen világosan kijelentette, hogy Amerika Orbán Viktor mellett áll.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor vezetése alatt megőriztétek azokat a civilizációs értékeket, amelyek egy országot igazán élhetővé tesznek. A szuverenitást, a jólétet, a történelmi örökséget, a nemzeti közösség érzését, valamint az új élet és az új családok megszületésének felemelő jelentőségét

– emelte ki beszédében JD Vance, aki feltette a kérdést a magyaroknak, hogy újra ki tudnak-e állni ezekért az értékekért.