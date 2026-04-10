Boldog véget érhet László kálváriája: épül az új otthona!

Aki azt hitte, László csupán egy egyszerű, rideg fehér konténerlakást kap, az nagyot tévedett! A projekt túlnőtt minden várakozáson, és a legfrissebb információk szerint a mobilház külső megjelenése is tartogat meglepetéseket. A ház nem a megszokott színben pompázik majd! A segítők egy olyan csodálatos színt választottak az épületnek, amely melegséget és stílust visz László mindennapjaiba, messziről hirdetve az újrakezdés örömét.

László története az emberi méltóság diadaláról szól Fotó: olvasói fotó

Megszépül a mobilház

A látványt a most beérkező, gyönyörű nyílászárók teszik teljessé. Ezek a modern ablakok már nemcsak a hideget tartják majd kint, hanem végre fényt és biztonságot hoznak László életébe. Ahogy a napsütés megcsillan az üvegeken, látni lehet: a sötét, huzatos éjszakák kora végleg lejárt. Ez a 28 négyzetméteres birodalom már most több, mint egy egyszerű lakóalkalmatosság – ez egy igazi, méltó otthon lesz.

Amikor a jószívű vállalkozók kezet nyújtanak

A kivitelezés során hamar kiderült: a tervek megvalósítása és a komfort növelése sokkal többe kerülne, mint amennyi készpénz az adományokból összegyűlt. Itt mutatkozott meg a közösség ereje. Rengeteg jószívű vállalkozás állt az ügy mellé, felajánlva anyagokat, szaktudást és munkát, hogy László kis házikója minél szebb és élhetőbb legyen.

Az építőanyagok megérkeztek! Egy hatalmas, 7x4 méteres, bevasalt betonalap fogja tartani László jövőjét. Ez a talapzat nem csupán sóderből és vasból áll: benne van minden egyes adományozó jóindulata és a vállalkozók önzetlensége. A munka már el is kezdődött az alapozással, hogy mire a modern, szaniterekkel felszerelt ház elkészül, egy stabil és biztonságos alap várja.

A szószék az álma, a beton az alapja

László története az emberi méltóság diadaláról szól. A férfi, aki havi 107 ezer forintból élve, súlyos betegségekkel küzdve tanult az Adventista Teológiai Főiskolán, soha nem adta fel a reményt. Miközben lábszárfekélye és gerincbántalmai miatt minden lépés fájdalmas számára, a lelke szárnyal, ha a teológiáról van szó.

Az iskola nekem a szellemi oázis

– vallotta korábban. Most ez az oázis fizikai formát is ölt. A Tündérkör Alapítvány bebizonyította, hogy ha egy ember sorsát egy hiteles szervezet karolja fel, az ország képes a csodára. László végre nem a puszta túlélésre, hanem a tanulmányaira és jövőbeli hivatására koncentrálhat.