Tömegkarambol: három motorkerékpár ütközött, rohantak a mentők
Súlyos közlekedési balesetről érkezett hír Déva város Piski felőli bejáratánál történt hétfő este. A helyszínre több mentőcsapat is kivonult.
Azonnal mentőt riasztottak: három motorkerékpár ütközött össze
A Hunyad megyei katasztrófavédelmi felügyelőség azt közölte, a balesetben három motorkerékpár és három személy volt érintett.
Az áldozatokat a helyszínen ellátták, majd kettőjüket további vizsgálatokra és szakorvosi kezelésre a dévai kórházba szállították
- tették hozzá a Hunyad Megyei Sürgősségi Szolgálat képviselői, mialatt a rendőrség egyelőre nem állapította meg a közlekedési baleset körülményeit - írja a Maszol.
