Tömegkarambol: három motorkerékpár ütközött, rohantak a mentők

Súlyos közlekedési balesetről érkezett hír Déva város Piski felőli bejáratánál történt hétfő este. A helyszínre több mentőcsapat is kivonult.

Rohantak a mentők, három motorkerékpár ütközött össze / Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

A Hunyad megyei katasztrófavédelmi felügyelőség azt közölte, a balesetben három motorkerékpár és három személy volt érintett.

Az áldozatokat a helyszínen ellátták, majd kettőjüket további vizsgálatokra és szakorvosi kezelésre a dévai kórházba szállították

- tették hozzá a Hunyad Megyei Sürgősségi Szolgálat képviselői, mialatt a rendőrség egyelőre nem állapította meg a közlekedési baleset körülményeit - írja a Maszol.