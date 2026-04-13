Hableány-katasztrófa: átaludták a hajósok a borzasztó balesetet

2019. május 29-én, 21 óra 5 perckor tarolta le a Viking Sigyn szállodahajó a dél-koreai turistákat szállító sétahajót, a Hableányt, amely ezután felborult és elmerült. A baleset után 27 holttestet emeltek ki a vízből, míg egy utast azóta is eltűntként tartanak nyilván.

Hableány-katasztrófa: átaludták a hajósok a szörnyű balesetet

A Bors beszámolója szerint jelenleg külön eljárásban kezelik annak a hajóskapitánynak az ügyét, aki a Viking Idun szállodahajót irányította a baleset idején. Az ukrán T. Fedirt segítségnyújtás elmulasztásával vádolják, ugyanis, bár percekkel a baleset után a helyszínen hajózott, nem vett részt a mentésben, egyszerűen áthaladt a már a mederfenékre süllyedt Hableány felett. A férfi azzal védekezik: nem tudott róla, hogy emberek kerültek a vízbe.

Az orosz nyelvű tolmács segítségével, internetes kapcsolat formájában jelen levő T. Fedir most azt is elmondta: ha jelzést kapott volna, hogy baleset történt, azonnal intézkedett volna.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon a tervek szerint ma egy tanút hallgattak volna ki személyesen, aki viszont nem jelent meg, a tárgyalás ezért iratismertetéssel folytatódott. Vizi Veronika bírónő a nyomozati szakban tett tanúvallomásokat olvasott fel, többek között a Viking Idun másodkapitányáét. A férfi elmondta, a tragédia idején nem volt szolgálatban.

Aludtam, és nem is ébredtem fel semmilyen zajra, ami arra utalt volna, hogy a hajónk balesetet szenvedett. A baleset után nem tudom, mikor indult tovább a hajó, de azt tudom, hogy a hatóság engedélyével tette

- állította, míg a következő tanú azt mondta el, az ő feladata a matrózok munkájának ellenőrzése. A baleset idején egy hónapja dolgozott a Viking Idunon, és ugyancsak aludt, amikor bekövetkezett a tragédia. A történtekből semmit sem észlelt, nem is szóltak neki róla.

Egy újabb tanú ehhez annyit tett hozzá, ő ugyan jelezte a kapitánynak, hogy "valakik láttak valakit a vízben", aki viszont erre csak annyit felelt, hogy ő senkit se látott.

Az ügyben a következő tárgyalást májusban tartják.