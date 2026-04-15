Most érkezett: második világháborús légvédelmi repeszlőszerek kerültek elő Lepsényben, kiürítették a környéket
Az intézkedés három családi házat és tíz embert érintett.
Második világháborús magyar légvédelmi repeszlőszerek és hozzájuk tartozó hüvelyek kerültek elő a Fejér vármegyei Lepsényben - közölte a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán szerdán.
Azt írták: a két darab, 4 centiméteres magyar légvédelmi repeszlőszer és öt darab, hozzájuk tartozó hüvely Lepsényben, az Ifjúság utcában került elő, egy építkezésen.
A rendőrség a tűzszerészművelet idejére szerda délután lezárta és kiürítette a környéket, az intézkedés három családi házat és tíz embert érintett. A lőszereket és hüvelyeket a katonák elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik azokat.
Top hírek
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre