Most érkezett: második világháborús légvédelmi repeszlőszerek kerültek elő Lepsényben, kiürítették a környéket

Az intézkedés három családi házat és tíz embert érintett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.15. 21:05
rendőrség repeszlőszer lepsény honvédség

Második világháborús magyar légvédelmi repeszlőszerek és hozzájuk tartozó hüvelyek kerültek elő a Fejér vármegyei Lepsényben - közölte a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán szerdán.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Azt írták: a két darab, 4 centiméteres magyar légvédelmi repeszlőszer és öt darab, hozzájuk tartozó hüvely Lepsényben, az Ifjúság utcában került elő, egy építkezésen.

A rendőrség a tűzszerészművelet idejére szerda délután lezárta és kiürítette a környéket, az intézkedés három családi házat és tíz embert érintett. A lőszereket és hüvelyeket a katonák elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik azokat.

 

