Józsefvárosi kincsvadászat: elárasztották a lomok a 8. kerületet

Józsefvárosban ezekben a napokban megáll az élet egy pillanatra, vagy éppen ellenkezőleg: felpörög az utcai forgalom. A 8. kerületben jelenleg is zajlik az éves lomtalanítás, amely idén is vonzza a hivatásos kincsvadászokat és azokat, akik végre megszabadulnának az évek óta kerülgetett kacatoktól. Az antik bútorroncsoktól a modern elektronikai hulladékig minden megtalálható a járdaszéleken.

Gőzerővel zajlik a lomtalanítás a Józsefvárosban. Fotó: Gáll Regina / metropol

Meddig tart a lomtalanítás és mikor viszik el a lomot?

A lomtalanítás Józsefvárosban körzetekre bontva zajlik, így érdemes figyelni a postaládákba bedobott tájékoztatókat vagy az FKF hivatalos térképét. Fontos szabály, hogy a lomokat csak az előre meghatározott napon, este 18 óra után szabad kihelyezni. Erről a Mohu honlapján, térképes kereső segítségével is lehet tájékozódni. Az FKF munkatársai a kihelyezést követő napon szállítják el a kupacokat. Aki korábban pakol ki, az közterület-szennyezési bírságra számíthat, ami több tízezer forintra is rúghat!

Mit szabad és mit tilos kitenni?

Sokan beleesnek abba a hibába, hogy mindent lomnak néznek.

A lomtalanítás kizárólag a háztartásokban feleslegessé vált, nagy darabos hulladékokra vonatkozik!

Szigorúan TILOS kihelyezni:

Építési törmeléket: (tégla, csempe, WC-csésze) – ezekre külön konténert kell rendelni.

(tégla, csempe, WC-csésze) – ezekre külön konténert kell rendelni. Veszélyes hulladékot: (festék, akkumulátor, gumiabroncs, vegyszerek).

(festék, akkumulátor, gumiabroncs, vegyszerek). Elektronikai hulladékot: a régi hűtőket, tévéket nem a járda szélére kell dobni; ezeket a kijelölt gyűjtőpontokon adhatjuk le ingyenesen.

a régi hűtőket, tévéket nem a járda szélére kell dobni; ezeket a kijelölt gyűjtőpontokon adhatjuk le ingyenesen. Zöldhulladékot: az ágaknak és leveleknek nincs helye a lomok között.

Kincsvadászok és biztonság

A 8. kerületi lomtalanítás elmaradhatatlan szereplői a „lomizók”. Bár a kihelyezett tárgyak jogilag a gyűjtést végző nonprofit kft. tulajdonába kerülnek, a gyakorlatban ilyenkor nagy az átjárás. A lomok kihelyezése vagy épp a potyázás közben ezért mindenki figyeljen a biztonságra: a bizonytalan kupacok könnyen megindulhatnak, valamint a közlekedést is nehezíthetik a járdán tornyosuló szekrények.

Józsefváros hamarosan újra tiszta lesz, de addig is élvezzék a szürreális utcai tárlatot galériánkban!