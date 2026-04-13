„A fiam lakása olyan koszos, hogy már a légzésemet is zavarja”

Egy aggódó édesanya öntötte ki a szívét a Post tanácsadójának, miután már többször is fia lakásában járt és úgy érezte tanácstalan az ottani állapotokkal kapcsolatban. Fia és felesége háza olyan koszos, hogy lélegezni is alig lehet.

A koszos lakás az egészségére is káros

A New York Post tanácsadójának panaszkodott egy édesanya fiára, mely során elmondta, hogy a férfi és felesége mindketten teljes munkaidőben dolgoznak és két gyermekük is van, akik 9 és 11 évesek.

A házuk koszos. Szörnyű szag van benne, piszkos és nagyon poros. Minden alkalommal, amikor oda megyek, nehezen kapok levegőt

- mondja az édesanya.

Hozzátette, hogy javasolt a pár számára már házvezetőnőt, de fia hallani sem akar róla. A felség, aki teljes munkaidőben dolgozik, az egyetlen, aki mos, főz és takarít a lakásban, illetve bevásárol. A nő szerint a fia és a gyerekek semmiben nem segítik a nőt.

Többször is megkértek, hogy vigyázzak az állataikra, amikor nyaralni mennek, és én meg is tettem

- az anyuka számára ez egyre nehezebb feladat, mivel nem bír a lakásban lenni légzési nehézségei miatt és a kosz miatt, ami fogadja.

Az anyuka nem tudja, hogyan adja problémáját fia tudtára, hogy már nem képes vigyázni az állatokra anélkül, hogy megbántaná őket, holott tényleg szenved légzési problémája miatt.

„Ha a fiadnál tett látogatások alkalmával légzési nehézségeket tapasztalsz, lehetséges, hogy allergiás vagy valamire a lakásban. Lehet, hogy a porra, de valószínűbb, hogy állati szőrre. Beszéld meg ezt az orvosoddal, hogy elvégezhessék a szükséges vizsgálatokat. Ezután mondd el a fiadnak és a feleségének, hogy mivel ez káros hatással van az egészségedre, többé nem tudsz gondoskodni az állataikról, amikor utaznak” - tanácsolta a Dear Abby rovat vezetője, Abigail Van Buren.