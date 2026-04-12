Kocsis Máté: már korán reggel választási törvényt sértett a Tisza

„A szükséges jogi lépéseket megteszik” - közölte a Fidesz frakcióvezetője.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 10:12
Már korán reggel választási törvényt sértett a Tisza

- írta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője vasárnap Facebook-bejegyzésében.

Úgy fogalmazott, "Peti! Bár kértük, hogy fogd vissza magad, és tartsd távol a felhergelt embereidet a csalásoktól, ez mégsem sikerült. Vasárnap reggel annál a szavazókörnél, ahol a miniszterelnök is szavaz, tiszás tüntetés volt, holott ez tilos".

Hozzátette, "nyilván most is a törvények felett állónak képzeled magad, és ezért nyilván nem ismered a konkrét tilalmat".

Kocsis Máté idézi a vonatkozó jogszabály, eszerint "143. § (1) Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen."

A szükséges jogi lépéseket megteszik - közölte a Fidesz frakcióvezetője, aki egyben arra biztatott mindenkit, hogy menjen szavazni.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
