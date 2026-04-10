Budapestre érkezik Johnny Depp zenekara, ezt nem szabad kihagyni

A rajongók izgatottan várják, hogy a fővárosban lássák a színészt és zenekarát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 08:30
Johnny Depp zenekara, a Hollywood Vampires hosszú várakozás után végre ellátogat hazánkba. A világsztár, Alice Cooper és Joe Perry együttese a tervek szerint 2026 szeptemberében lép fel a Sportarénában.

Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry zenekara Budapestre látogat   Fotó: RossHalfincolour

A zenekar már 2023-ban is színpadra lépett volna Budapesten, ám a koncert az utolsó pillanatban meghiúsult. Akkor Johnny Depp egészségi állapota miatt kellett lefújni a fellépést. A hírek szerint a világsztár nagyon rossz állapotban volt.

A Hollywood Vampires név története egészen a hetvenes évekig nyúlik vissza. Akkoriban Los Angelesben egy éjszakai életéről elhíresült társaság működött ezen a néven, amelynek központi figurája Alice Cooper volt, és olyan világsztárok is megfordultak benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Cooper újraélesztette a nevet, és Joe Perry-vel, valamint Johnny Deppel közösen létrehozták a ma ismert zenekart.

A formáció 2015-ben debütált első albumával, amelyen olyan sztárvendégek működtek közre, mint a legendás Paul McCartney, Dave Grohl, Slash és Joe Walsh. 2019-ben jelent meg a Rise című lemezük, majd 2023-ban egy koncertalbummal jelentkeztek. 

A magyar rajongók már egyszer nagyon készültek a zenekar első budapesti koncertjére. Több év várakozás után most mindent megtesznek, hogy eljussanak a Hollywood Vampires 2026. szeptember 8-ai koncertjére. A rajongóknak szemfülesnek kell lenniük, ha időben jegyet szeretnének vásárolni a Budapest Sportarénában történő előadásra, akkor figyelniük kell, hogy a jegyértékesítés 2026. április 9-én, délelőtt 10 órakor indult el az Eventim felületén - írja a life.hu.

 

