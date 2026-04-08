Nem hiszed el, mit rejtett a frissen felújított ház!

Felújítás közben tettek egy meglepő felfedezést a házukat felújító házaspár. A házat még tavaly vették, amelyet lassan, de folyamatosan újítanak fel, és még csak most sikerült egy eltitkolt helyiségre bukkanniuk, ami végül megdobta a ház értékét.

A felújítás során érte a házaspárt a hatalmas meglepetés

Fotó: Unsplash.com/Képünk illusztráció

Felújítás alatt találtak egy pluszhelyiséget

Ó, azok a felújítások! Amikor minden a fejetetejére áll csak azért, hogy a végén rend legyen, és olyan formájában használhassuk, ahogy megálmodtuk. Nos, egy brit házaspár is erre vállalkozott, azonban a felújítás nem úgy alakult, ahogy tervezték, ugyanis a munkálatok közben döbbenetes felfedezést tettek. Sophie Lane és párja, Matthew a házuk földszinti folyosójának szőnyegét szedték fel, amikor egy rejtett csapóajtóra bukkantak, amelyről hónapokig fogalmuk sem volt.

A Sheffieldben élő pár 2025 decemberében vásárolta meg az ingatlant

375 000 fontért (kb. 170 millió forintért), amelynek a felújításán jelenleg is munkálkodnak. 2026 februárban fedezték fel a padló alatti nyílást, amiről először azt gondolták, hogy a csövekhez vezethet. Egy feszítővassal nyitották fel, és megdöbbenve látták, hogy egy hatalmas, 23 négyzetméteres pince húzódik alatta, közel kétméteres belmagassággal, folyosóval és több helyiséggel. A különösen meglepő az volt, hogy az ingatlan korábbi felmérése egyáltalán nem említette ezt a teret.

Sophie szerint a pince akár 70 000 fonttal (kb. 32 millió forinttal) is növelheti az ingatlan értékét.

Amikor megláttuk a hatalmas pincét, egyszerre rengeteg gondolat futott át a fejemben. Olyan, mintha egy teljes új szintet kaptunk volna. Azt hittük, bővítenünk kell majd a házat, de így rengeteg pénzt spóroltunk meg

– mondta.

A pár a tervek szerint háztartási helyiségként fogják majd alkalmazni, illetve a gyermekeik számára egy moziszobát is terveznek majd a pincébe. „Azt akarom, hogy a mi házunk legyen az, amit minden gyerek a legmenőbbnek tart” – fogalmazott Sophie a The Sun cikkében.