Munkahelyváltáson gondolkodsz? Ez a 30 másodperc teszt eldönti, itt van-e az ideje

Egy munkahelyi pszichometriai szakértő megosztott egy egyszerű 30 másodperces tesztet, amely segíthet eldönteni, hogy érdemes lehet-e felmondanod a jelenlegi munkahelyeden valami másért.

Eljött a felmondás ideje? Könnyen kiderítheted

Sajnos nagyon könnyű évekig ugyanazon a munkahelyen rekedni, ragaszkodni valamihez, amit már jól ismersz, ahol azt gondolhatod jól érzed magad, mások pedig ugyanebben a helyzetben inkább lépnek és keresnek valami újat, jobbat.

Kétségtelen, hogy a felmondás egy hatalmas lépés, eljönni egy biztonságos munkahelyről, mindig is nagy kockázatnak számít. Ilyenkor célszerű lehet a hozzád közelállók véleményét kikérni.

Azonban, ha gyors és egyszerű választ keresel, próbáld ki ezt a 30 másodperces tesztet, amelyről George Sik beszél. A szakértő elmagyarázta, hogy egy korábbi munkahelyre kell gondolni, ahol a legboldogabbak voltunk és le kell írni öt értéket, amelyet ehhez a munkához társítunk.

Ezeknek a kifejezéseknek pozitívnak kell lenniük, mint például a kreativitás, szabadság, etika, biztonság, autonómia, stabilitás. Miután ezek megvannak nézd át a szavakat egyesével, majd döntsd el, melyek illeszkednek a jelenlegi munkahelyedre. Ha ezek közül kevéssel tudsz jelenleg azonosulni, akkor ideje váltani.

„Arról van szó, hogy értelmet vagy mérhetőséget próbáljunk tulajdonítani olyan dolgoknak, amelyek gyakran nem magyarázhatók meg – mint például a fizetésen és a beosztáson túlmutató munkával való elégedettség” - idézi George szavait az Unilad.

Hozzáteszi, hogy kulcsfontosságú, hogy gondolkodj el azon a munkán, amelyben a legboldogabb voltál. Vagy azokról a pillanatokról, amikor a leginkább elégedett voltál a munkáddal. Milyen érzés volt számodra az a munka – mikor voltál büszke arra, hogy másoknak elmesélhetted, mit csinálsz? Mikor érezted úgy, hogy a napok repültek? A fenti kérdésekre adott válaszok feltárják eddigi karriered mintáit, amelyeket aztán jellemzőkként kiemelhetsz.

Ezt úgy is megteheted, hogy megnézed, mely tevékenységeket találsz izgalmasnak a munkakörödben – találkozók (együttműködés) vagy kevesebb találkozó (önállóság).

Ha az öt legfontosabb értéked közül az öt mindegyike teljesül, vagy akár csak négy az ötből, akkor valószínűleg boldog leszel a munkakörödben, még akkor is, ha vannak mindennapi feszültségek vagy problémák, amelyeket a vezetőd megoldhatna. De ha ennél kevesebb jelzőt pipálhatsz ki, akkor lehetséges, hogy itt az ideje letenni a lantot és valami más keresni helyette. Természetesen a felmondás nagy döntés, de ez a teszt segíthet abban, hogy meghatározd, valójában mennyire vagy boldog a munkádban.