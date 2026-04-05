Megdöbbentő fegyverekkel bukott le a 19 éves drogdíler

Interneten rendelt kézifegyvert Amerikából az Egyesült Királyságba egy drogdíler. A küldemény persze fennakadt az ellenőrzésen, s kiderült, hogy a fegyvert egy 19 éves fiatal férfi vásárolta, szülei házában kannabisz ültetvényt és több másik fegyvert is rejtett. A fiatalt korábban más ügyek miatt is börtönbüntetésre ítéltek.

Drogdíler és fegyvertartó a 19 éves fiatal

Börtönbüntetésre ítéltek egy 19 éves drogdílert, miután kézifegyvert próbált a szülei otthonába csempészni, amit „kutyakiképző szettként” álcázott. A 19 éves Henri Nikolli tavaly rendelte a fegyvert egy amerikai cégtől, amelyet az Egyesült Királyságba érkezése után, azonnal elkobozták és lecsaptak a fiatalra a hatóságok. A csomagban egy 9 mm-es, vaktöltényes pisztolyra bukkantak, emellett tárat, tisztítókefét és csőtoldatot is találtak. A veszélyes csomag miatt azonnal nyomozás indított at Organised Crime Partnership, vagyis a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség és a londoni rendőrség közös egysége.

Nikollit végül április 10-én tartóztatták le. A házkutatás során a rendőrök meglepő mennyiségű fegyverre és drogra bukkantak. Három antik lőfegyvert átalakított, így modern lőszert is képesek lettek volna kilőni. Emellett fegyverek gyártásához vagy módosításához használt eszközök, éles lőszerek és használt töltényhüvelyek is előkerültek.

Kannabisz-ültetvénye is volt a 19 éves srácnak

Az ingatlanban egy komplett kannabisz-ültetvényt is találtak: nagy sátorral, növényekkel, valamint terjesztéshez szükséges felszereléssel. A fagyasztóban adagoló tasakokat, mérlegeket és kannabiszt találtak, a hűtő pedig magokat rejtett. Nikolli otthonát és autóját tovább vizsgálva még több lőszert, késeket, több mobiltelefont és SIM-kártyát is találtak, melyeket lefoglaltak a hatóságok. Egy jegyzetfüzetben részletes útmutató szerepelt a fegyverek és lőszerek készítéséről, illetve átalakításáról.

Nikolli a St Albans-i koronabíróságon több vádpontban is bűnösnek vallotta magát. Március 30-án hat év és három hónap börtönbüntetésre ítélték.

Nikolli egyértelműen kifinomult bűnöző volt, aki veszélyes fegyverek arzenálját halmozta fel a drogkereskedelméhez. Annak ellenére, hogy már három működőképes antik fegyverrel rendelkezett, egy újabbat is be akart hozni az országba, amely – ha sikerrel jár – súlyos károkat okozhatott volna

– mondta Andrew Tickner vezető nyomozó, akinek szavait a Mirror idézte.