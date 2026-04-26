Csak mandulagyulladás - ezzel rázták le az orvosok az anyát: a 12 hónapos kislánya az életéért küzdött

Egy kisgyereknek egy agresszív agydaganattal kell megküzdenie, miután az orvosok tévesen mandulagyulladásnak diagnosztizálták a hányását.

A most hároméves Nancy Dakin 12 hónapos korában állandó rosszulléttől és remegésektől szenvedett. Szülei, Gemma és Sam Dakin, 2023 szeptemberében vitték orvoshoz a kislányt, ahol az egészségügyi szakemberek a tünetekért egy gyakori betegséget okoltak. Csak akkor utalták a Royal Derby Kórházba, amikor az antibiotikumok nem hatottak, és Nancy állapota jelentősen romlott.

Az édesanya, aki tudta, hogy valami „komolyan nincs rendben”, azt mondta, hogy Nancy állapota rohamosan romlott, arcszíne sápadttá, szürkévé és élettelenné vált. A 12 hónapos csecsemő elvesztette a képességét, hogy rendesen üljön, másszon, járjon és beszéljen.

Nancyt végül neurológiai vizsgálatnak vetették alá, és az orvos egy nagy daganatot azonosított a bal homloküregében. A csomóról kiderült, hogy egy 3. fokozatú ependimóma – egy ritka agydaganat.

A 33 éves Dakin asszony a Leicestershire-i Castle Doningtonból azt mondta: „Nancy a mi kis forgószelünk. Pimasz, vicces és tele van élettel, és bármerre is megy, mindenhol nevetést hallani. Imád a szabadban lenni, különösen a bátyjával, Mickeyvel, és a parkba járás a kedvenc időtöltése.”

Az aggódó anya felidézte, hogy először azt mondták neki, hogy a lányának mandulagyulladása van, ezért antibiotikumot kapott – de semmi sem változott, és Nancy állapota csak egyre rosszabb lett.

Dakin asszony elmondta: „Ezután remegni kezdett a karja, sápadt és élettelen lett. Abbahagyta az összes olyan dolgot, amit már megtanult, például az ülést, a kúszást és a járást. Úgy éreztem, mintha kicsúszna a kezemből, és tudtam, hogy valami komolyan nincs rendben. Amikor a sürgősségin voltunk, csak legyintettek ránk, de nem voltam hajlandó elmenni. Ismerem a gyerekemet, és tudtam, hogy ez nem csak egy betegség vagy kiszáradás. Rémisztő és frusztráló volt látni, ahogy egyre rosszabbul van, miközben nem figyelnek rá.”

Dakin asszony azt mondta: „Amikor végre elvégezték a vizsgálatot, és közölték velünk, hogy találtak egy daganatot, olyan volt, mintha eltűnt volna alattunk a föld.”