Rohantak a tűzoltók! Pusztító tűz keletkezett a II. kerületben
Meggyulladtak a berendezési tárgyak.
Tűz keletkezett egy társasházi lakásban, Budapest II. kerületében, a Szilágyi Erzsébet fasorban, a Rhédey utcánál. Berendezési tárgyak gyulladtak meg.
A fővárosi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, és kiszellőztetik, valamint átvizsgálják az épületet, amely megtelt füsttel - írja a katasztrófavédelem.
