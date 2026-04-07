Amerikai-magyar nagygyűlés: mutatjuk a legfontosabb pillanatokat!

A Magyar-Amerikai Barátság Napja címmel tartottak nagygyűlést Budapesten kedden délután. Az esemény konferansziéja Rákay Philip volt, míg Radics Gigi két nemzet himnuszával is elkápráztatta az egybegyűlteket. Ezt követően beszédet mondott Orbán Viktor, majd JD Vance amerikai alelnök is megszólalt.

