169 éve nyílt meg a város egyetlen közúti hegyalagútja: neki köszönhetjük
Elsőként Novák Dániel javasolta, hogy a föld alatt is legyen összeköttetés Pest és Buda között. Végül nem neki, hanem a Lánchidat is építtető Széchenyinek köszönhetjük az alagút létrejöttét, igaz, ez nem köti össze a budai és pesti városrészeket.
Elsőként 1837-ben Novák Dániel mérnök javasolta Pest és Buda alagúttal való összekötését, az ő alagútja a Duna alatt ment volna, a londoni Temze alagút mintájára. Az alagút megépítése fontos volt a Lánchídon keresztül zajló forgalom szempontjából, ezért Széchenyi 1842-ben javasolta megépítését a mai helyen. A terveket Clark Ádám készítette, Novák ötleteit is felhasználva. Az 1848-as forradalom majd szabadságharc miatt az építkezés csak 1853-ban kezdődött meg Clark Ádám vezetésével, és 1857-ben adták át a forgalomnak, méghozzá április 20-án. Megnyitásától kezdve egészen 1918-ig a használatáért díjat kellett fizetni az áthaladóknak – olvasható a Wikipédián.
A dobozos tej is ezen a napon kapott zöld lámpát
164 évvel ezelőtt, 1862. április 20-án hajtották végre az első sikeres pasztörizálást. Az eljárást a folyadékokban található mikroorganizmusok elpusztítására fejlesztette ki Louis Pasteur és Claude Bernard. A pasztörizálás olyan élelmiszertechnikai módszer, amely elsősorban a folyadék 60-90 °C közötti hirtelen, rövid idejű felmelegítésével, és azt követően gyors lehűtéssel csökkenti a benne lévő mikroorganizmusok számát. A sterilizációval ellentétben a pasztörizáció nem írtja ki az összes mikroorganizmust, csak olyan mennyiségre csökkenti a számukat, ahol már nem képesek fertőzni. Pasztörizációt azóta is leginkább az élelmiszeriparban használnak, például a tejtermékek esetében.
A melltartó feltalálója is ezen a napon született
Caresse Crosby, a modern melltartó feltalálója 1891. április 20-án született. 1914-ben kapta meg a szabadalmat modern melltartójára. Az újítása az volt, hogy halcsont és acélrudak helyett szövetet használt, ami követte viselőjének testfelépítését. Az I. világháború alatt a melltartó tervezés népszerűvé vált, amikor az amerikai kormány azt kérte, hogy a nők hagyják abba a fűzők vásárlását a fém megőrzésének érdekében. Szabadalmát végül a Warner Brothers Corset Company-nak adta el.
16 éve robbant fel a Deepwater Horizon olajfúró torony
Az Egyesült Államok történetének legnagyobb ökológiai katasztrófája 2010. április 20-án történt. A Mexikói-öbölben a BP fúrótornya gázkitörés miatt felrobbant, majd elsüllyedt. 11 munkás életét vesztette. A sérült kútfejből 87 napon át ömlött a nyersolaj, helyrehozhatatlan károkat okozva az élővilágban és a gazdaságban. A tragédiát mulasztások és biztonsági hiányosságok sorozata idézte elő.
4 helyszínen várják ma a véradókat Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 09:00-15:00 óra között pedig az Agórában (1138. Budapest, Váci út 116.)
Szeles időnk lesz ma
A koponyeg.hu szerint hétfőn változóan felhős, szeles időre van kilátás, elszórt záporokkal. Az északnyugati szél nagy területen lehet erős. 12 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet.
A BKK szerint a közúton itt kell forgalmi változásokra számítani
- Jelzőlámpahiba lesz a Déli pályaudvarnál április 20-án, hétfőn 11:00-15:00 óra között.
- Sávlezárás lesz Zuglóban az Erzsébet királyné útján, a keresztező utcákból csak jobbra lehet kanyarodni április 20-án, hétfőn 06:00 és április 24., péntek 23:00 óra között.
- Forgalomkorlátozás lesz a XV. kerületben a Pestújhelyi úton április 20-án, hétfőn 06:00 és június 05., péntek 23:00 óra között.
- Napközben szakaszos sávlezárás lesz a Dózsa György úton április 20-án, hétfőn 07:00 és április 24., péntek 16:00 óra között.
- Lezárják a kerékpársávot az Üllői úton kifelé április 20-án, hétfőn 07:00 és május 15., péntek 16:00 óra között.
Földes László HOBO önálló estet tart ma a Nemzeti Színházban
Ma este 19 órától a nézők egy Hobológiai Szeminárium részesei lehetnek. Földes László „Hobo” új estje a művész harmincöt évét idézi fel saját, páratlan szemszögéből. Az idén nyolcvanéves Hobo élő történelemkönyv: tanúja sok-sok évtizednek, amelyekről az életműve által hitelesített, egyedi nézőpontból mesél. A Túlélő Trallala című előadásról itt lehet többet megtudni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre