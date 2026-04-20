169 éve nyílt meg a város egyetlen közúti hegyalagútja: neki köszönhetjük

Elsőként 1837-ben Novák Dániel mérnök javasolta Pest és Buda alagúttal való összekötését, az ő alagútja a Duna alatt ment volna, a londoni Temze alagút mintájára. Az alagút megépítése fontos volt a Lánchídon keresztül zajló forgalom szempontjából, ezért Széchenyi 1842-ben javasolta megépítését a mai helyen. A terveket Clark Ádám készítette, Novák ötleteit is felhasználva. Az 1848-as forradalom majd szabadságharc miatt az építkezés csak 1853-ban kezdődött meg Clark Ádám vezetésével, és 1857-ben adták át a forgalomnak, méghozzá április 20-án. Megnyitásától kezdve egészen 1918-ig a használatáért díjat kellett fizetni az áthaladóknak – olvasható a Wikipédián.

169 éves lett a budai vár alatti alagút (Fotó: Fortepan / Fortepan)

A dobozos tej is ezen a napon kapott zöld lámpát

164 évvel ezelőtt, 1862. április 20-án hajtották végre az első sikeres pasztörizálást. Az eljárást a folyadékokban található mikroorganizmusok elpusztítására fejlesztette ki Louis Pasteur és Claude Bernard. A pasztörizálás olyan élelmiszertechnikai módszer, amely elsősorban a folyadék 60-90 °C közötti hirtelen, rövid idejű felmelegítésével, és azt követően gyors lehűtéssel csökkenti a benne lévő mikroorganizmusok számát. A sterilizációval ellentétben a pasztörizáció nem írtja ki az összes mikroorganizmust, csak olyan mennyiségre csökkenti a számukat, ahol már nem képesek fertőzni. Pasztörizációt azóta is leginkább az élelmiszeriparban használnak, például a tejtermékek esetében.

A melltartó feltalálója is ezen a napon született

Caresse Crosby, a modern melltartó feltalálója 1891. április 20-án született. 1914-ben kapta meg a szabadalmat modern melltartójára. Az újítása az volt, hogy halcsont és acélrudak helyett szövetet használt, ami követte viselőjének testfelépítését. Az I. világháború alatt a melltartó tervezés népszerűvé vált, amikor az amerikai kormány azt kérte, hogy a nők hagyják abba a fűzők vásárlását a fém megőrzésének érdekében. Szabadalmát végül a Warner Brothers Corset Company-nak adta el.

16 éve robbant fel a Deepwater Horizon olajfúró torony

Az Egyesült Államok történetének legnagyobb ökológiai katasztrófája 2010. április 20-án történt. A Mexikói-öbölben a BP fúrótornya gázkitörés miatt felrobbant, majd elsüllyedt. 11 munkás életét vesztette. A sérült kútfejből 87 napon át ömlött a nyersolaj, helyrehozhatatlan károkat okozva az élővilágban és a gazdaságban. A tragédiát mulasztások és biztonsági hiányosságok sorozata idézte elő.