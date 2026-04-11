A kampányzárón is kiderült: ciki tiszásnak lenni
Hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort Budapesten is. A fideszesek nem agresszívan üzentek a tiszás aktivistáknak.
Orbán Viktor elképesztő sikerrel csinálta végig az országjárást, hiszen mindegyik állomáson rengetegen voltak kíváncsiak a beszédeire. A Békemenet óta felszántotta az országot, rengeteg emberrel beszélt, de a kampányzáró napján is sok helyre ellátogatott. Az Egymillió kézfogás napján szombaton, a miniszterelnök 1 millió emberrel fogott kezet, és mondta el nekik, hogy a béke és a biztonság kell Magyarországnak, így ők a biztos választás - írja a Ripost.
A tömegben pedig a rengeteg nemzeti színű zászló mellett egy olyan tábla is feltűnt, amivel a tiszásoknak üzentek a Fideszesek.
A narancssárga táblán egy kézzel írt felirat olvasható:
Egyszer még ciki lesz tiszásnak lenni, aztán majd lehet letagadni
A tiszások is tudják, hogy ciki tiszásnak lenni. A kampány alatt többször előfordult, hogy a tiszások letagadták azt, hogy ők bizony tisza szimpatizánsok. A tegnap esti események után ez fokozódik.
A jobboldaliak pontosan tudják, de a tiszások közül is sokan sejtik, hogy a választás egyik legnagyobb tétje, hogy az országban megmaradjon a béke. És azt is tudják, hogy a békét egyedül csak a Fidesz-KDNP és Orbán Viktor miniszterelnök nemzeti kormánya tudja megteremteni az országban, hiszen a kormány hónapok óta azon dolgozik, hogy megvédje a magyar családok biztonságát. Azért is ciki tiszásnak lenni, mert a Tisza Párt a háború pártján áll és a Magyar Péter vezette bábkormány belesodorná a magyar embereket a háborúba, ami több, mint ciki, fájdalmas lenne minden magyar számára.
