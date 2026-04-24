Korábban beszámoltunk arról, hogy csütörtökön 16:30 körül elütöttek egy kerékpárost a 83-as úton Győrben, a Tesco áruházhoz közeli, Ménfőcsanak felé kanyarodó útszakaszon. A hatóságok azonnal a biciklis baleset helyszínére érkeztek, és lezárták az útszakaszt, ami miatt nagyobb forgalmi torlódás alakult ki. Az első meg nem erősített információk szerint a kerékpáros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Szemtanúk szerint már a Jószív Temetkezés autója is megjelent a helyszínen a délutáni órákban. Mint később kiderült: a halálos baleset áldozata ismert fociedző volt - írja a kisalföld.

Tragédia a 83-as főúton: Ismert fociedző az áldozat

A csütörtöki győri kerékpáros baleset áldozata a megyében ismert labdarúgóedző volt. Kovács Zsolt, vagy ahogy nagyon sokan ismerték, Kokó, többek között az ETO korosztályos csapatainál volt edző, de trénerként dolgozott Abdán, Ménfőcsanakon és Győrszentivánon, és Nyúlon is. Szakmai, emberi tulajdonságaira jellemző történet, hogy egy klubváltás alkalmával fiatal tanítványai kisrepülős úttal lepték meg, miközben a földön a gyerekek maguk formázta szavakkal köszönték meg neki a közös munkát. Rengetegen szerették és ismerték el tudását, amit a tragédiát követő, közösségi oldalakon megjelent szomorú üzenetek is bizonyítanak. Úgy tudni, a balesetnél nem ő hibázot.

Gyászol a nyúli labdarúgás,korábbi vezetőedzőnk Kovács “Kokó” Zsolt tragikus hirtelenséggel elhunyt. Kokó 2021/2022-es szezonban irányitotta a nyúli csapatot,emlékét örökre megőrizzük! Egyesületünk nevében őszinte részvétünk a Családnak!

- emlékezett meg mesteréről a Hivatalos Nyúl SE.