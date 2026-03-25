Kétmillió embert fogdosnának össze: Ukrajna magasabb fokozatba kapcsolja a kényszersorozást

Szolomija Bobrovszkaja ukrán parlamenti képviselő egy hétfőn megjelent interjúban arról beszélt, hogy mintegy kétmillió behívást elkerülő hadköteles férfi él az országban, akiket könnyű szerrel fel lehetne kutatni, ha meglenne ehhez a politikai akarat. A törvényhozó úgy fogalmazott, hogy a telefonos és a digitális alkalmazásokon keresztül ezek a személyek nyomon vannak követve, tehát "ki lehetne hozni őket az árnyékból" - jelentette az Unian ukrán hírportál.

Ukrajna magasabb fokozatba kapcsolná a kényszersorozást: Kétmillió embert fogdosnának össze

Az idő előrehaladtával Ukrajnában egyre nagyobb kihívásokkal küzd a mozgósítási rendszer. A háború ötödik évébe lépve a társadalom kimerültsége, a gazdasági nehézségek és a katonai veszteségek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre nehezebb újabb katonákat bevonni a hadseregbe – írja a Ripost.

Erre a helyzetre tett megoldási javaslatot Bobrovszkaja, aki úgy véli, hogy az ukrán behívórendszert meg kellene reformálni. Szerinte a különböző büntetőintézkedések nem működnek, például a börtönbüntetés réme már senkit sem riaszt el attól, hogy elkerülje a besorozást.

Sajnos a parlament elfogadott egy szigorúbb törvényt, amely szigorúbb megközelítést alkalmaz, és fokozta a dezertőrök kriminalizálását. 8 évről 10 évre emeltük a börtönbüntetést, gyakorlatilag hosszabb büntetésre ítélve őket, mint a gyilkosokat vagy a terroristákat. Ez a politika nem működik

- fogalmazott Bobrovszkaja, hozzátéve, hogy hatóságoknak rugalmasabb megközelítést kellene alkalmazniuk a dezertőrökkel szemben.

A képviselő szerint jelen helyzetben az működne, ha lenyomoznák a "bújkálókat". Úgy véli, az állam technológiai és adminisztratív eszközökkel – például digitális adatbázisok, pénzügyi tranzakciók vagy hivatalos nyilvántartások összekapcsolásával – képes lenne azonosítani azokat, akik jelenleg „láthatatlanok” a rendszer számára.

Hiszem, hogy ez lehetséges. Mindenki használ informatikai eszközöket, elektronikus és pénzügyi szolgáltatásokat és tranzakciókat

– jelentette ki Bobrovszkaja.

"Бусифікація", санкції для ухилянтів і реформа ТЦК: що пропонують депутати та військові https://t.co/NlNkhsVkaT pic.twitter.com/GUncVrsnFp — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) March 18, 2026

Az elmúlt években a kényszersorozás a mindennapi élet részévé vált Ukrajnában. Az interneten számtalan videó megjelent arról, hogy a területi toborzóközpontok munkatársai országszerte osszefogdossák az embereket, legyen szó munkahelyekről, tömegközlekedésről, piacokról vagy akár az utcáról – bárhol lecsaphatnak.