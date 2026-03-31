„Péter minden gondolatát a felajzottsága határozta meg” - újabb furcsa felvétel került elő Magyar Péterről
Ezúttal is Vogel Evelin és Magyar Péter beszélgetése került ki a Vissza a mederbe Facebook-oldalra. Beszélnek benne dugószobáról, hotelszobáról és arról is, hogy Magyarnak elege van Radnai Márkból.
Már az egész ország sokkal többet tud Magyar Péter magánéletéről és szexuális szokásairól annál, mint amennyire bárki is kíváncsi lenne. A Vissza a mederbe nevű Facebook-csoport most egy újabb elég kínosnak mondható beszélgetést szivárogtatott ki, ami Magyar Péter és egykori kedvese, Vogel Evelin között zajlik. A felvételen szóba kerül Ilike is, aki Magyar Vogal utáni (jelenlegi?) barátnője. Rá aszisztensként hivatkoznak, és mint kiderül a beszélgetésből a Tisza Párt elnökének régóta viszonya volt vele, de a poszt szerint Magyarnak szinte mindenkivel - írja a Ripost.
A Vissza a mederbe adminja ezt írta a videós bejegyzéshez:
Milyen film? Ki az az ukrán izé? Mit kéne Márkkal?
Rögtön elején szeretném kérni, hogy lépjünk túl a csámcsogós részen. Igen, Péter meleg, vagyis ide is, oda is vonzódik, ez a következő napokban úgyis egyértelművé fog válni, de már a mostaniban is lesz erre utalás. Viszont megkérek mindenkit, hogy ne ezen csámcsogjon, ez magánügy, és egyébként is, Péterrel sohasem az volt a baj, hogy biszexuális. Rengeteg csupaszív meleg tagja volt és van a közösségünknek, akik fáradhatatlanul küzdöttek a kormányváltásért. Sohasem szégyelltük vállalni, hogy a Tisza egy memegbarát párt. Hiszen egy szabad ország egyik legfőbb alappillére, a meleg közösség szabadságának, és méltóságának helyreállítása.
A probléma az volt, hogy Péter minden gondolatát a felajzottsága határozta meg. Mindegy volt számára, hogy férfi vagy nő, mindenkit meg akart dugni. Sorra ment a munkatársakon és a szimpatizánsokon is, ami nemcsak arra volt alkalmas, hogy a Fidesz kezébe ütőkártyát adjon, hanem arra is, hogy belső feszültségeket szüljön, és folyamatosan megalkuvásra kényszerítsen bennünket, ahogy Romániában is történt a kislány miatt.
De nincs több megalkuvás, a korrupt, drogos vezetésnek mennie kell!
Ideje visszaterelni a Tiszát a mederbe!
A bejegyzéshez tartozó felvétel itt tekinthető meg:
