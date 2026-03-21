Ilyet még nem láttál: elképesztő rendőrségi üldözés – a testkamera mindent vett!
Mindent megtett, hogy ne tartóztassák le. Folyóba ugrott, de hiába! A rendőrségi testkamera mindent vett.
Megdöbbentő felvételek! Az amerikai rendőrségi testkamera mindent rögzített. Egy 28 éves férfi mindenáron el akarta kerülni a letartóztatást, ezért a jogai felolvasásának közepén elmenekült, amjd vízbe ugrott a rendőrök elől. A terve azonban nem vált be: a rendőrök SUP deszkákkal követték a gyanúsítottat a folyóban – írja a People.
Folyóban, SUP deszkákkal üldözték a férfit a rendőrök – a testkamera mindent vett
A 28 éves Chase Cruz elmenekült a rendőrök elől, majd hirtelen ötlettől vezérelve a floridai Halifax folyóba ugrott. A testkamerás felvételek mutatják a lenyűgöző pillanatot, amikor rendőrök a SUP deszkákra ugranak és a folyóban üldözik tovább a gyanúsítottat. A Volusia megyei seriffhivatal közlése szerint a gyanúsított ellen közterületen való gyanús tartózkodás és letartóztatásnak való ellenállás miatt emeltek vádat.
A floridai rendőrség ismét bebizonyította, hogy mindig elkapják az elkövetőt – bármi áron!
A Volusia megyei seriffhivatal által megosztott testkamerás felvételen látható, ahogy a rendőrök üldözőbe veszik a gyanúsítottat, miután az a folyóba veti magát, hogy elkerülje a letartóztatást. Az incidens március 16-án történt, a felvételt azóta rengetegen megosztották a közösségi médiában. Az elképesztő jelenetekből mémek is születtek és most már mindenki tudja: a folyó sem állítja meg a hatóságot, hogy elkapják a bűnelkövetőket.
Egy másik felvételen látható, ahogy egy seriffhelyettes és egy Daytona Beach Shores-i rendőr SUP deszkákkal közelíti meg a férfit, aki a zavaros vízben lebeg. A rendőrök ezután felsegítik a gyanúsítottat az egyik deszkára, majd visszaeveznek vele a partra, ahol egy nagyobb, egyenruhás rendőrcsapat várja, hogy átvegye.
