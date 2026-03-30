Szijjártó Péter: Háromszoros rezsit és ezer forint fölötti benzinárat jelent a Tisza terve
Itt a Tisza Párt újabb buktája, kiderült, hogy kormányra kerülve rögtön eltörölnék a rezsicsökkentést és a védett üzemanyagárakat, megvalósítva ezzel a brüsszeli energiapolitikát, márpedig ezt nem szabad hagyni - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Kiskunhalason.
A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta: "Itt az újabb óriási tiszás bukta, megpróbálták eltitkolni, hogy arra készülnek, hogy megszüntetik a rezsicsökkentést, és megszüntetik a védett benzinárat". "Itt van a dokumentum. Ide le van írva, hogy mit terveznek. Meg akarják valósítani a brüsszeli energiapolitikát. Ez mit jelent? El akarják törölni a rezsicsökkentést és el akarják törölni a benzin védett árát. Ez mit jelent? Ha önök hazamennek, megnézik a rezsiszámlájukat, meg kell szorozni hárommal, az lesz az új rezsiszámla. És vége a védett benzinárnak is, ha ők jönnek kormányra, ezer forint fölé fog menni mind a benzinár, mind a dízelár" - mondta.
"A helyzet az, hogy meg akarják valósítani a brüsszeli energiapolitikát. Brüsszel ezt évek óta követeli tőlünk. Évek óta követeli, hogy a rezsicsökkentést szüntessük meg. De a rezsicsökkentés megszüntetése a családok rezsiszámlájának a háromszorosát fogja jelenteni. Hogyha az olcsó orosz kőolajat és az olcsó orosz földgázt elzárják Magyarországtól, akkor a rezsiszámla háromszorosa lesz, és a benzinár ezer forint fölé fog menni. Ez fog történni" - figyelmeztetett.
Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Kapitány István, a Tisza Párt Shelltől érkezett gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője "már sejtetett valamit, de ez sokkal durvább annál, mint amire adott esetben lehetett volna gondolni". "Mert nemcsak a rezsiszámla fog háromszorosára nőni, nemcsak a benzinár fog ezer forint fölé menni, hanem még egy extra adót is ki akarnak vetni annak az érdekében, hogy ezeket az áremeléseket meg tudják csinálni. Gondoljanak csak bele, a magyar embereknek majd extra adót kell fizetniük azért, hogy háromszor annyi legyen a rezsi, és ezer forint fölé menjen a benzinár meg a dízelár" - folytatta. "Ezt nem hagyhatjuk. Nem hagyhatjuk, hogy Magyarországon a rezsicsökkentést eltöröljék, és a magyar családok rezsiszámlája a háromszorosára növekedjen, és nem hagyhatjuk, hogy ezer forint fölé menjen a benzinár" - tette hozzá.
A miniszter utóbbi kapcsán rámutatott, hogy a kontinensen már elszálltak az árak, nem is kell nyugatra menni, a környező országokban, így például Lengyelországban, Csehországban is 900-1000 forint körüli benzin- és dízelárakkal lehet találkozni. "Itt Magyarországon is ezer forint fölött lenne a benzin és a dízelár, ha nem lenne a védett ár" - húzta alá. "És a Tisza Párt most lebukott. Itt van a papír. Ide leírták, mit akarnak csinálni. Meg akarják szüntetni a rezsicsökkentést, és ezer forint fölé akarják vinni a benzinárat a védett benzinár kivezetésével. Ez azt jelenti kedves barátaim, hogy itt az újabb tét. Ha meg akarjuk őrizni a rezsicsökkentést, ha meg akarjuk őrizni a védett benzinárakat, ha nem akarunk háromszor annyit fizetni a rezsire, és ha nem akarunk ezer forintot fizetni a benzinre, akkor ott kell lenni a választáson és a Fideszre kell szavazni" - összegzett.
