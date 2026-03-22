Szentkirályi Alexandra: A Karácsony–Tisza-városvezetésnek sikerült még az egyetlen, mindenki által szeretett fővárosi szolgáltatást is tönkretennie

Hello, Manfred! A Karácsony–Tisza-városvezetésnek sikerült még az egyetlen, mindenki által szeretett fővárosi szolgáltatást is tönkretennie: saját hibáik miatt júniusig nincs Bubi

– kezdte Facebook-oldalán közzétett legfrissebb bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

„Ezért a budapestiek kezükbe vették az ügyet, és most itt a megoldás: indul a Manfred! A Csepel Műveket gyakorlatilag kizárta a Fővárosi Önkormányzat az új Bubi biciklik pályázatából, hogy azok mindenképpen külföldi biciklik legyenek. De a nagy múltú magyar cég nem adja fel. Egy magánvállalkozással és a csepeli önkormányzattal összefogva a piros bicajok mindenhova eljutnak majd, minden korábbinál bővebb hálózatot biztosítva a budapestieknek” – folytatta a Fidesz budapesti elnöke.

A kerékpárok kormánya és szellemisége egyaránt a világhírű Weiss Manfréd előtt tiszteleg, hiszen az innováció és a fejlődés kulcseleme a rendszernek. A Csepel Művek közel egy évszázada a magyar ipar és a helyi identitás meghatározó jelképe, amelyre méltán lehet büszke minden budapesti. A több ütemben megvalósuló projekt első ütemében a fővárosban 120–150 darab korszerű, GPS-alapú helymeghatározóval felszerelt, Csepel gyártmányú ELEKTROMOS kerékpár is elindul Csepelen, majd aztán az egész városban

– fejtette ki Szentkirályi Alexandra

„Továbbá Budapest-szerte összesen mintegy 2500 hagyományos bicikli áll majd a felhasználók rendelkezésére, biztosítva a gyors, rugalmas és környezetbarát közlekedést. Bringa tehát van, már csak használnunk kell. Ismét bátran nyakunkba kaphatjuk a várost, és tekerhetünk munkába, moziba vagy akár a Margitszigetre is – a Manfredra mindig számíthatsz, nem úgy, mint Karácsonyra meg a Tiszára!” – zárta a posztját a Fidesz budapesti elnöke.