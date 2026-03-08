RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Találkozzunk március 15-én!

Minden idők legnagyobb Békemenete lesz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 19:13
orbán viktor március 15 Békemenet

Már jó ideje tudni lehet, hogy március 15-én lesz minden idők legnagyobb békemenete. Orbán Viktor legújabb facebook-posztjában is emlékeztette követőit az esemény fontosságára.

Békemenet, március 15. Legyünk ott minél többen! A hazádnak szüksége van rád!

- írta a bejegyzéshez, amelyben az is szerepel, hogy Orbán Viktor március 15-én 13 órakor beszédet mond a Kossuth téren.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
