Orbán Viktor: Találkozzunk március 15-én!

Már jó ideje tudni lehet, hogy március 15-én lesz minden idők legnagyobb békemenete. Orbán Viktor legújabb facebook-posztjában is emlékeztette követőit az esemény fontosságára.

Békemenet, március 15. Legyünk ott minél többen! A hazádnak szüksége van rád!

- írta a bejegyzéshez, amelyben az is szerepel, hogy Orbán Viktor március 15-én 13 órakor beszédet mond a Kossuth téren.