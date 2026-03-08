Orbán Viktor: Találkozzunk március 15-én!
Minden idők legnagyobb Békemenete lesz.
Már jó ideje tudni lehet, hogy március 15-én lesz minden idők legnagyobb békemenete. Orbán Viktor legújabb facebook-posztjában is emlékeztette követőit az esemény fontosságára.
Békemenet, március 15. Legyünk ott minél többen! A hazádnak szüksége van rád!
- írta a bejegyzéshez, amelyben az is szerepel, hogy Orbán Viktor március 15-én 13 órakor beszédet mond a Kossuth téren.
