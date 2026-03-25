Hihetetlen tömeg Esztergomban, még a határon túlról is sokan jöttek, hogy élőben hallgathassák Orbán Viktort

Március végén már a választás hajrájában tartunk, Orbán Viktor pedig továbbra is fáradhatatlanul dolgozik. Az országjárás következő állomása Esztergomban volt szerdán este, ahol elképesztő tömeg gyűlt össze. A Dunakanyar kapujában is békemenetellel kezdődött a rendezvény, hatalmas tömeg várta a miniszterelnököt, összehasonlíthatatlanul, sokkal nagyobb, mint a tiszás rendezvényeken megszokott - írja a ripost.hu.

Esztergomban is Békemenettel kezdődött a rendezvény, ahol a vonuló tömeg a Nem leszünk ukrán gyarmat feliratot tartotta maga előtt.

Elképesztően sokan érkeztek Magyarország első városában tartott országjárásra. A határmenti településen sok felvidéki magyar is megjelent, hogy támogassa Orbán Viktort, bizonyítva, hogy csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs.

A miniszterelnök a színpadra lépve végig mérte a hatalmas tömeget és felsorolta a helységnév táblákat:

Jó estét kívánok! Jó estét Esztergom! Látom Leányvár, Kesztölc, Dorog, Tatabánya, Máriahalom, Tokod. Nem tudom, dadiak vannak-e, oda való volnék

- mondta.

A miniszterelnök a beszéde elején kijelentette, ő bizony Esztergom díszpolgára.

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

ezt most ne vegyék dicsekvésnek… én Esztergom város díszpolgára vagyok

majd hozzátette, hogy számára különleges jelentősége van a városnak:

ha már az embernek úgy fölvitte az Isten a dolgát, hogy miniszterelnök-jelölt lehet, akkor a városban, amely megtisztelte őt, el kell látogatnia

A kormányfő beszédében hangsúlyozta, hogy a választás tétje túlmutat a helyi ügyeken. Elmondta: a következő időszak legfontosabb kérdése, hogy Magyarország meg tudja-e őrizni biztonságát és kimaradni a háborúból.

Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek

– fogalmazott, hozzátéve: mi ebből a háborúból ki fogunk maradni.

Orbán Viktor a mögöttünk hagyott időszakot igazságtalannak nevezte, ugyanakkor eredményeket is sorolt. Kiemelte, hogy a nehézségek ellenére is sikerült intézkedéseket végrehajtani: "11 százalékkal növeltük meg a minimálbért, valamint hangsúlyozta visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat."