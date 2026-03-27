Elszabadult az őrület: 800-an tomboltak a 7 fős házibulin.

Valóra vált a népszerű partifilm, a Projekt X – A buli elszabadul, miután egy texasi Airbnb-ben 800 tini jelent meg egy házibulin azok után, hogy a szállást hivatalosan hét főre bérelték ki március 21-én este. Az eseményt a közösségi médiában hirdették meg, ám a helyzet elszabadult. A helyi hatóságok közlése szerint az állapotok hihetetlenek voltak, a helyzet egy ponton eldurvult, lövések is eldördültek.

Az épület tulajdonosai a történtek után közölték, tudták arról, hogy a bérlők bulit terveznek, csakhogy ők hét főről tudtak. Kiemelték, a szálláson eleve nem fogadnak egyszerre húsz főnél többet.

Egyszerűen sokkoltak minket a történtek, az épületben jelentős kár keletkezett. Úgy csináltak maguknak helyet, hogy a nappaliból kivittek minden bútort és a garázsba rakták át azokat. Még a falon rögzített elemeket is leszedték vagy letörték. A konyha gránitpultja eltört, annyian táncoltak rajta egyszerre. Szerintem még a parti szervezői is elismerik, hogy a buli irányítása kicsúszott a kezeik közül

– nyilatkozták a károsultak azok után, hogy a rendőrök közölték, az eset után két főt letartóztattak. Egyiküket módosult tudatállapotban való vezetés miatt, másikukat azért, mert bántalmazott valakit. Kiemelték, a házibuli során több lövés hangját is hallani vélték. Ezek után riasztották a rendőröket, akik erővel hatoltak be a helyszínre.

Voltak lövések, voltak bántalmazások, voltak fenyegetőzések. Találtunk véres lepedőket. A bulizók 15-25 év közöttiek voltak

– emlékezett vissza a történtekről az egyik járőr, akinek szavait a People idézte.