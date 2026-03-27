Elszabadult az őrület: 800-an tomboltak a 7 fős házibulin

Többeket letartóztattak a rendőrök. Hazudtak a tulajnak a házibuli szervezői.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.27. 22:00
Valóra vált a népszerű partifilm, a Projekt X – A buli elszabadul, miután egy texasi Airbnb-ben 800 tini jelent meg egy házibulin azok után, hogy a szállást hivatalosan hét főre bérelték ki március 21-én este. Az eseményt a közösségi médiában hirdették meg, ám  a helyzet elszabadult. A helyi hatóságok közlése szerint az állapotok hihetetlenek voltak, a helyzet egy ponton eldurvult, lövések is eldördültek. 

Elszabadult az őrület: 800-an tomboltak a 7 fős házibulin (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Az épület tulajdonosai a történtek után közölték, tudták arról, hogy a bérlők bulit terveznek, csakhogy ők hét főről tudtak. Kiemelték, a szálláson eleve nem fogadnak egyszerre húsz főnél többet.

Egyszerűen sokkoltak minket a történtek, az épületben jelentős kár keletkezett. Úgy csináltak maguknak helyet, hogy a nappaliból kivittek minden bútort és a garázsba rakták át azokat. Még a falon rögzített elemeket is leszedték vagy letörték. A konyha gránitpultja eltört, annyian táncoltak rajta egyszerre. Szerintem még a parti szervezői is elismerik, hogy a buli irányítása kicsúszott a kezeik közül

– nyilatkozták a károsultak azok után, hogy a rendőrök közölték, az eset után két főt letartóztattak. Egyiküket módosult tudatállapotban való vezetés miatt, másikukat azért, mert bántalmazott valakit. Kiemelték, a házibuli során több lövés hangját is hallani vélték. Ezek után riasztották a rendőröket, akik erővel hatoltak be a helyszínre. 

Voltak lövések, voltak bántalmazások, voltak fenyegetőzések. Találtunk véres lepedőket. A bulizók 15-25 év közöttiek voltak

– emlékezett vissza a történtekről az egyik járőr, akinek szavait a People idézte.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
