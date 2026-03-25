Pataky Attila indította be a bulit Esztergomban
A magyar rockzene egyik királya nyitotta az országjárás esztergomi állomását.
Óriási tömeg várta Orbán Viktor esztergomi beszédét, ehhez pedig a lehető legjobb felvezetést kapták a szervezőktől. Pataky Attila állt ugyanis először a színpadra, a közönség pedig megőrült érte. Az EDDA frontembere A kör című számával robbantotta be az estét.
