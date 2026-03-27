Döbbenetes drón képek – Szédületes tömeg gyűlt össze Veszprémben
Mutatjuk a legfrissebb képeket.
Orbán Viktor országjárása március 27-én Veszprémben folytatódott 16 órakor. Mint mindig, most is óriási tömeg várta a kormányfő beszédét. Mutatjuk az erről készült drón felvételeket.
Navracsics Tibor a rendezvényen elmondta, hogy mindig számíthattak rá vármegyében. Most viszont ő kér segítséget, azt, hogy a polgárok védjék meg az elmúlt 16 évet.
Ne engedjétek, hogy az az önjelölt próféta szétverje a mi közösségeinket
– utalt Magyar Péterre a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Győzzön a Fidesz-KDNP Veszprémben és az egész vármegyében is.
