Béke: bárki csatlakozhat a 10 órás imaláncba!
10 órás imalánc Magyarországon és a határon túl. Az imádság középpontjában a béke lesz.
A résztvevők többnyire ott kapcsolódnak be, ahol éppen vannak: otthon, munkahelyen, templomban, egyénileg vagy kisebb közösségekben, a lényeg az, hogy ne szakadjon meg a folyamat. Jövő hét szerdán reggeltől estig folyamatos imádságnál béke lesz a középpontban. A kezdeményezés összeköti az imádkozókat a Kárpát-medence különböző pontjain.
Béke: megszakítás nélküli ima indul
Az emberi élet védelméért és a békéért szerveznek imaláncot a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége tagjai. Az imalánc résztvevői egy-egy órában száz Üdvözlégyet imádkoznak el.
Egy háborúktól sebzett világban különösen fontos kimondani ezt az igent: az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig Isten ajándéka, és hisszük, hogy tartós béke csak ott születhet, ahol tiszteletben tartják az emberi élet méltóságát
– nyilatkozta Makláry Ákos a Keresztény Értelmiségiek Szövetség elnöke.
A kezdeményezés néhány éve a budaörsi KÉSZ-csoportból indult, majd országossá vált, és ma már a Kárpát-medence több pontjáról is csatlakoznak imádkozók.
Március 25-én, a Gyümölcsoltó Boldogasszony napján reggel 8 órától este 6 óráig tart az imalánc. A KÉSZ csoportjai mellett más keresztény közösségek, plébániák és egyéni imádkozók is bekapcsolódnak
– tette hozzá Makláry Ákos.
Az elmúlt években több százan kapcsolódtak be Magyarországról és a határon túlról is. Az imalánc mindenki számára nyitott: egyének, családok és közösségek egyaránt csatlakozhatnak a közös imához. A szövetség elnöke ismertette, hogyan lehet bekapcsolódni a kezdeményezéshez:
Az imalánchoz egy rövid online űrlap kitöltésével lehet csatlakozni, amely a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége honlapján érhető el. A résztvevők kiválaszthatják, hogy március 25-én melyik órában vállalják az imádságot. Jelentkezni az esemény napjáig lehet.
A KÉSZ az elmúlt években sok visszajelzést kapott arról, milyen erőt ad az embereknek a közös ima tudata. Sokan jelezték, hogy bár fizikailag külön vannak, mégis megtapasztalják, hogy egy nagy imádkozó közösség részei. Ez a tapasztalat erősíti meg a közösséget abban, hogy érdemes évről évre megszervezni az imaláncot.
