Barátságtalan időben izzította a szíveket Pataky Attila Ócsán, Orbán Viktor országjárásának keddi állomásán

Egyszerre dobbant a szív: Esztergom és Békéscsaba után ismét az EDDA Művek frontembere nyitotta meg Orbán Viktor országjárását.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.31. 18:24
A hideg idő sem tántorította el az embereket: rengetegen gyűltek össze Ócsán, hogy meghallgassák Orbán Viktor beszédét az országjárásának a mai állomásán. A rendezvényen Esztergom és Békéscsaba után ismét az EDDA Művek frontembere, Pataky Attila lépett fel, aki ezúttal is fergeteges hangulatot varázsolt a Városháza előtti téren. Pataky Attila az EDDA Művek egyik legismertebb, legikonikusabb dalát, A kört adta elő. Amit egy rögtönzött beszéddel vezetett fel, majd még egy kis ráadás közös éneklést is kapott a hálás közönség.

Pataky Attila A kör című dalt adta elő Orbán Viktor országjárásán (Fotó: Mediaworks)

Pataky Attila Orbán Viktor előtt lépett fel

A március 15-ei nemzeti ünnepet követően Orbán Viktor országjárásra indult, amely már több mint két hete tart. A miniszterelnök sorra tölti meg a városok főtereit, s minden alkalommal tömegek gyűlnek össze, hogy meghallgassák a beszédét. Az országjárás mai állomása Ócsa, ahol szintén hatalmas tömeg gyűlt össze. A Városháza előtti tér a csípős idő ellenére is teljesen megtelt. Az eseményt Pataky Atila nyitotta meg, aki szokásához híven, ezúttal is fenomenális hangulatot teremtett.

Pataky Attila dalát minden generáció kívülről fúj

A Kossuth-díjas rockénekes  nem először lépett színpadra Orbán Viktor előtt, a közönség legnagyobb örömére. Az EDDA Művek frontembere ugyanis szinte minden generációt képes megszólítani örökzöld slágereivel. A kör minden sora visszhangzott a téren: a gyerekek, a fiatalok és az idősebbek is kívülről fújták a dalszöveget, a refrént pedig teli torokból énekelték együtt a legendás énekessel. A dal így már nemcsak a barátság himnusza, hanem az összetartozásé is: azt üzeni, hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél, és ha egy közösség összefog, nincs olyan akadály, amelyen ne tudnának együtt túljutni.

Pataky Attila dalát és beszédét is imádta a közönség (Fotó: Mediaworks)

Pataky Attilát feltölti a közönség

Pataky Attila minden alkalommal hatalmas energiát kap a közönségtől. Ezt az esztergomi rendezvény után erősítette meg a Borsnak.

Nagyszerű érzés volt látni, hogy ennyi ember ért egyet a nézeteimmel. Véleményem szerint nincs semleges ember, valaki vagy elvesz, vagy hozzátesz az életünkhöz. Látom azt, hogy sokan a normalitásra és az életre szavaznak, és nem a háborúra. A mai este is azt bizonyította, hogy az emberek inkább a boldogságra, a békére teszik a voksukat

 – mondta az esztergomi fellépése után a Borsnak.

Békemenet A dosszié további cikkei
