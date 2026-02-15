„Bármit megadnék, hogy egyszer lássak” – Sándor nagyon reménykedik az új technológiákban

Sándor alávetné magát a legújabb beavatkozásoknak, amelyeket vak és gyengénlátó emberek számára fejlesztettek ki, de ő már azért is nagyon hálás, hogy nem felejtették el a vak embereket, és napról napra születnek az új találmányok. A kutatások, és innovációk az AI-technológiával karöltve reményt adnak Sándornak és a ma élő 2 milliárd rövidlátó embernek. Nemcsak abban, hogy lássanak, de sok más hétköznapi használati eszközök fejlesztésével is.

A vak férfi a Civilút Alapítvány egyik rendezvényén / Fotó: Civil út Alapítvány

Sándor születésétől fogva vak

A férfinak elképzelése sincs arról, hogy néz ki a világ. Szeretné látni a festményeket, az autókat, amelyek a szenvedélyei, az eget a Hold-udvart és a tűzijátékot is, amelynek a hangját imádja.

Nem értem, hogy az emberek miért nem örülnek annak, hogy mindezt láthatják? Miért keseregnek, amikor csodák zajlanak a szemeik előtt minden percben? Mindenük megvan, és mégsem élvezik az életet. Nekem született zöldhályogom van, a szemgolyóm zsugorodik össze, mégis bízom abban, hogy kitalálnak majd valamit, ami segíthet és egyszer a szememmel is megnézhetem a világot

– mondja reménykedve Sándor. A mai technikai fejlesztésekről a férfi azt mondja, örül minden újdonságnak, bár szerinte annyira gyorsan változik minden, hogy csak kapkodjuk a fejünket, hiszen mire megtanulnánk valamit, addigra kitalálnak valami újat, jobbat. Rádiósként és magánemberként is sok technikai újítást használ.

Sándor sok éve rádiós műsorvezető / Fotó: családi album

A közlekedés területén kiváló fejlesztések születtek az utóbbi években, de a beszélő eszközöket sem tudtuk régen elképzelni, manapság viszont már beszél minden, a konyhai mérleg, a vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, a lift is beszél sok helyen. Ami gondot okoz, az az érintőképernyős kaputelefon, ha az van felszerelve, nem jutok be abba a házba, csak akkor, ha valaki beenged. De már arra is kitaláltak valamit állítólag

– mondja bizakodva a férfi. Az új eszközök drágák, de a régiek sem olcsók. A fehér bot húszezer forintnál kezdődik, és annak, aki rendszeresen közlekedik, a bot fogyóeszköz. Rálépnek, leesik, megreped, eltörik. Az applikációk közül is némelyik fizetős, de sok, korábban több százezer forintba kerülő alkalmazást ma már ingyen le lehet tölteni.