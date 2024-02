A mozizásról sem mondott le Agárdi Szilvi, pedig beszóltak neki

Agárdi Szilvi a lehető legteljesebb életet éli: énekesi karrierje mellett például lovagol, és még a mozizásról sem mondott le, annak dacára, hogy vakként éli a mindennapjait.

Agárdi Szilvi meglepő történetet mesélt el Fotó: Bors

Agárdi Szilvi kijött a moziból: kár volt

A különleges hangú énekesnő születésétől kezdve aliglátó volt, tehát sziluetteket, fényeket, színeket valamelyest látott – ám állapota egyre romlott, majd 2021-ben néhány nap alatt teljesen megvakult. A mindig mosolygós, pozitív lány megtanult ezzel élni, s nem hajlandó önsajnálatba süppedni. TikTokján rendszeresen készít öniróniától nem mentes videókat. Legutóbb egy mozis élményét elevenítette fel.

„A barátnőm és én kitaláltuk, hogy beülünk egy jó kis mozifilmre. Ki is választottuk a popcornt, megvettük az üdítőt, be is ültünk. Viszont a film nem tetszett, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy kimegyünk. Ahogy a sorok között mentem le a lépcsőn, egyszer csak azt hallottam a lábam alatt, hogy: krrr. Mondom: »Atyaúristen, tuti, hogy ráléptem valamire, csak ne nachos legyen léci, léci«” – mesélte a vak énekesnő, majd így folytatta:

„Aztán egy fickó hangját hallom mellőlem, azt mondja: »mivan, b*zdmeg, nem látsz?« Gondoltam magamban: ez az, végre, eljött a pillanatom, jól belenézek a szemébe... ja nem tudok, na mindegy. Szóval megmondom neki, hogy: »nem, képzeld el, hogy nem«. Felém fordul, azt mondja: »úristen, ne haragudj, nem tudtam!« Mutattam neki a fehér botot, a barátnőm elkezdett nevetni, akkor már én is nevettem. Mondom: »semmi baj, az ember tévedhet, legalább tényleg igazad volt«” – fejezte be a történetet nevetve az énekesnő.

A kommentszekcióban néhányan felvetették, hogy vakként vajon hogyan tudja élvezni a moziélményt. Többen is Szilvi védelmére keltek, megmagyarázva, hogy neki bizonyára úgy is szórakozás, ha csúcsminőségben hallgatja a filmet, eszi a mozis rágcsát.

A lovaglásról sem mondott le

Agárdi Szilvi nem csak a mozizásról nem mondott le: szenvedélyének, a lovaglásnak is hódol. Nemrég egy látók számára is bonyolult műveletet mutatott be: felkantározta Pufi nevű lovát!