Akár az ítélet napja a Terminátorból: robotok ölnek embereket az ukrán fronton
Lehet, hogy James Cameron nem rendező, hanem próféta? Ez jut először az ember eszébe, ha végignézi azt a videót, amelyen az ukrán hadsereg pilóta nélküli légi és földi járművei becserkésznek és levadásznak egy megszálló orosz katonát az ukrán frontvonalon. Utoljára a Terminátor című filmben láthattál hasonlót.
Eddig csak a mozivásznon, pattogatott kukorica mellett borzongtunk azon, ahogy gépek vadásznak az emberre, de most szembejött a valóság. A haditudósító, NOELREPORTS által az X-en közzétett videó akár egy jelenet is lehetne a Terminátor című James Cameron klasszikusból, de ez már nem sci-fi, hanem maga az éppen íródó történelem. A honvédő ukrán hadsereg 411-es Hawks, azaz "Sasok" nevű, különleges egységhez köthető felvétele futótűzként terjed a médiában és nem sok jót ígér az agresszornak - írja a Ripost.
Ez már a gépek háborúja is
A felvételen egy ukrán fejlesztésű, pilóta nélküli szárazföldi jármű (UGV) látható, amint magabiztosan mozog a romos terepen. Ez azonban mégsem egy megszokott, távoli tüzérségi csapás, hanem egy precízen összehangolt közelharc: az égből egy pilóta nélküli drón előbb megkeresi, majd megtalálja és megjelöli a kétségbeesetten fedezéket kereső orosz katonát, hogy aztán az arctalan acélszörnyeteg elvégezze a piszkos munkát és kiiktassa az ellenséget. A szakértők szerint a videón látható eszköz egy Browning M2-es géppuskával felszerelt robot. Ez a fegyver képes akár falakon vagy könnyebb páncélzaton is áthatolni, így a katonának esélye sincs a hagyományos fedezékek mögött. A videón is látható, hogy a megszálló orosz katona teljesen tehetetlen: hiába lő rá a robotra, az ugyebár
- nem érez fájdalmat,
- nem hátrál meg, és
- addig tüzel, amíg a célpont mozog.
Terminátorok Ukrajnában
A fronton most megjelent eszközök – mint a nemrégiben hadrendbe állított TerMIT vagy a Lyut robotkatonák – már nem egyszerű játékszerek.
Ezek a lánctalpas platformok akár 300-700 kg-os terhet is bírnak, éjjellátóval és hőkamerákkal vannak felszerelve, így a sötétben is pontosan vadásznak.
Az ukrán hadsereg már egész robotzászlóaljakat hozott létre, így már gépek végzik el a legveszélyesebb bevetéseket, hogy ne emberéleteket kelljen kockáztatni. Ez azt is jelenti egyben, hogy végleg elfelejtheted, amit eddig a háborúról tudni véltél: a frontvonalon már nem csak hús-vér katonák küzdenek – a gépek is bejelentkeztek a végső leszámolásra, és a most közzétett felvétel tanúsága szerint megállíthatatlanok.
