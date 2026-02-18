RETRO RÁDIÓ

Akár az ítélet napja a Terminátorból: robotok ölnek embereket az ukrán fronton

Lehet, hogy James Cameron nem rendező, hanem próféta? Ez jut először az ember eszébe, ha végignézi azt a videót, amelyen az ukrán hadsereg pilóta nélküli légi és földi járművei becserkésznek és levadásznak egy megszálló orosz katonát az ukrán frontvonalon. Utoljára a Terminátor című filmben láthattál hasonlót.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.18. 13:16
orosz-ukrán háború ukrajna háború

Eddig csak a mozivásznon, pattogatott kukorica mellett borzongtunk azon, ahogy gépek vadásznak az emberre, de most szembejött a valóság. A haditudósító, NOELREPORTS által az X-en közzétett videó akár egy jelenet is lehetne a Terminátor című James Cameron klasszikusból, de ez már nem sci-fi, hanem maga az éppen íródó történelem. A honvédő ukrán hadsereg 411-es Hawks, azaz "Sasok" nevű, különleges egységhez köthető felvétele futótűzként terjed a médiában és nem sok jót ígér az agresszornak - írja a Ripost.

Terminátor az ukrán fronton
Ez már nem csak katonákkal vívott háború: az ukrán hadsereg valóságos Terminátorokat vet be az oroszok ellen a fronton / Fotó: Pixabay / Pexels

 

Ez már a gépek háborúja is

A felvételen egy ukrán fejlesztésű, pilóta nélküli szárazföldi jármű (UGV) látható, amint magabiztosan mozog a romos terepen. Ez azonban mégsem egy megszokott, távoli tüzérségi csapás, hanem egy precízen összehangolt közelharc: az égből egy pilóta nélküli drón előbb megkeresi, majd megtalálja és megjelöli a kétségbeesetten fedezéket kereső orosz katonát, hogy aztán az arctalan acélszörnyeteg elvégezze a piszkos munkát és kiiktassa az ellenséget. A szakértők szerint a videón látható eszköz egy Browning M2-es géppuskával felszerelt robot. Ez a fegyver képes akár falakon vagy könnyebb páncélzaton is áthatolni, így a katonának esélye sincs a hagyományos fedezékek mögött. A videón is látható, hogy a megszálló orosz katona teljesen tehetetlen: hiába lő rá a robotra, az ugyebár 

  • nem érez fájdalmat, 
  • nem hátrál meg, és 
  • addig tüzel, amíg a célpont mozog.

 

Terminátorok Ukrajnában

A fronton most megjelent eszközök – mint a nemrégiben hadrendbe állított TerMIT vagy a Lyut robotkatonák – már nem egyszerű játékszerek. 

Ezek a lánctalpas platformok akár 300-700 kg-os terhet is bírnak, éjjellátóval és hőkamerákkal vannak felszerelve, így a sötétben is pontosan vadásznak. 

Az ukrán hadsereg már egész robotzászlóaljakat hozott létre, így már gépek végzik el a legveszélyesebb bevetéseket, hogy ne emberéleteket kelljen kockáztatni. Ez azt is jelenti egyben, hogy végleg elfelejtheted, amit eddig a háborúról tudni véltél: a frontvonalon már nem csak hús-vér katonák küzdenek – a gépek is bejelentkeztek a végső leszámolásra, és a most közzétett felvétel tanúsága szerint megállíthatatlanok.

