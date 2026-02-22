RETRO RÁDIÓ

Terrorcselekmény Lembergben: egy 23 éves nő vesztette életét - a merénylő egy ukrán lehet

Két robbanást észleltek a nyugat-ukrajnai Lemberg történelmi belvárosában. Egy rendőrnő meghalt, további 25 személy megsérült.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.22. 17:02
Módosítva: 2026.02.22. 17:20
oroszország ukrán lemberg orosz-ukrán háború rendőr

Február 22-én hajnalban két robbanás történt Lemberg történelmi belvárosában. A hatóságok szerint a támadás egy külső, Oroszország által irányított merénylet része lehetett. Letartóztattak egy nőt a támadással kapcsolatban - írja a Ripost.

SZADOVIJ, Andrij
Lemberg, 2026. február 22. Rendőrök helyszínen, ahol éjjel robbanások megöltek egy rendőrnőt és legalább 15 embert megsebesítettek a nyugat-ukrajnai Lembergben (Lviv) 2026. február 22-én. Andrij Szadovij polgármester "terrorcselekménynek" minősítette az esetet. Fotó: Mikola Tisz /  MTI

„Ez egyértelműen terrorcselekmény” - egy 23 éves rendőrnő életét vette el, letartóztattak egy nőt  

Szombatról vasárnapra virradó éjjel, helyi idő szerint 0:25-kor terrorcselekmény történt hajnalban a nyugat-ukrajnai Lemberg történelmi belvárosában. A robbanások a város történelmi óvárosában következtek be, miután a rendőrök egy bejelentett bolti betöréshez érkeztek - írja a The Kyiv Independent. Egy rendőrnő életét vesztette, hat másik rendőrt súlyos állapotban vittek kórházba, 25 másik személy pedig megsérült. Az ukrán hatóságok szerint a támadás egy külső, Oroszország által irányított merénylet része lehet, és letartóztattak egy nőt a támadással kapcsolatban.

A rendőrség az Ukrán Biztonsági Szolgálattal együttműködve letartóztatta a gyanúsított szabotőrt. Minden ok megvan feltételezni, hogy a bűncselekményt Oroszország utasítására követték el. Nem ez az első alkalom, hogy Oroszország csapdákat állít az ukrán rendőröknek

– közölte Igor Klimenko ukrán belügyminiszter.

A terrorcselekmény után letartóztattak egy nőt. A személy egy ukrán állampolgár. 

 

