Terrorcselekmény Lembergben: egy 23 éves nő vesztette életét - a merénylő egy ukrán lehet
Két robbanást észleltek a nyugat-ukrajnai Lemberg történelmi belvárosában. Egy rendőrnő meghalt, további 25 személy megsérült.
Február 22-én hajnalban két robbanás történt Lemberg történelmi belvárosában. A hatóságok szerint a támadás egy külső, Oroszország által irányított merénylet része lehetett. Letartóztattak egy nőt a támadással kapcsolatban - írja a Ripost.
„Ez egyértelműen terrorcselekmény” - egy 23 éves rendőrnő életét vette el, letartóztattak egy nőt
Szombatról vasárnapra virradó éjjel, helyi idő szerint 0:25-kor terrorcselekmény történt hajnalban a nyugat-ukrajnai Lemberg történelmi belvárosában. A robbanások a város történelmi óvárosában következtek be, miután a rendőrök egy bejelentett bolti betöréshez érkeztek - írja a The Kyiv Independent. Egy rendőrnő életét vesztette, hat másik rendőrt súlyos állapotban vittek kórházba, 25 másik személy pedig megsérült. Az ukrán hatóságok szerint a támadás egy külső, Oroszország által irányított merénylet része lehet, és letartóztattak egy nőt a támadással kapcsolatban.
A rendőrség az Ukrán Biztonsági Szolgálattal együttműködve letartóztatta a gyanúsított szabotőrt. Minden ok megvan feltételezni, hogy a bűncselekményt Oroszország utasítására követték el. Nem ez az első alkalom, hogy Oroszország csapdákat állít az ukrán rendőröknek
– közölte Igor Klimenko ukrán belügyminiszter.
A terrorcselekmény után letartóztattak egy nőt. A személy egy ukrán állampolgár.
