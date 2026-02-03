Ma van Szent Balázs napja: mutatjuk, mi volt régen ilyenkor a szokás

Szent Balázs egy örmény püspök volt és számos csodája ismert. Egy nap egy rémült anya kereste fel, mert fia a torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút, és a szálkát eltávolította a torkából. Más alkalommal egy asszonynak visszaadta a disznaját, amit egy farkas rabolt el. Az asszony hálából gyertyát adott neki és kóstolót a disznó húsából. A szent püspök az üldöztetések idején egy hegyi barlangba húzódott, ahol vadállatok őrizték, amik kezes bárányként hallgattak a szavára. A római helytartó azonban ott sem hagyta békén a remete püspököt és 316 táján kivégezték. Később Szent Balázs elsősorban a torok, a kikiáltók, énekesek védőszentje lett.

Szent Balázs napjának egyik szimbóluma a gyertya. Mutatjuk, hogy miért! / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Ez volt a szokás régen Szent Balázs napján

Balázs-napkor régen templomba vitték a gyermeket, akinek a torkához a pap két keresztbe tett, vagy Y alakban hajlított és összekötött gyertyát tartott, miközben a balázsáldás szavait mormolta. Ez volt a balázsolás. Egy másik fajta balázsolás az volt, amikor a diákok házról-házra járva jelmezesen vonultak fel és adományokat gyűjtöttek az iskolának és új diákokat toboroztak. Szintén ilyenkor volt szokás a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölni, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék.

Február 3-a a rejtvényfejtők napja is

2007 óta február 3-án van a magyar rejtvényfejtők napja. Méghozzá annak tiszteletére, hogy ezen a napon jelent meg először 1957-ben a Füles magazin, ami számos rejtvény- és rovattípust honosított meg Magyarországon. Fülesben jelent meg először például sudoku feladvány is. A hetilap mindig vasárnap jelent meg, mert abban az időben ez a volt a hét egyetlen munkaszüneti napja. Érdekesség, hogy a lap állandó szerzője volt a legendás bűvész, Rodolfo is.

Ezen a napon született a Ford magyar mérnöke is

Galamb József gépészmérnök, a Ford Motor Company főmérnöke, a T-Model megalkotója 1881. február 3-án született Makón. Rövid ideig a diósgyőri vagongyárban dolgozott, majd az aradi MARTA (Magyar Automobil Rt. Arad) gyárban a gépkocsigyártást tanulmányozta, utóbb Németországban az Adler automobilgyárnál végzett munkát. 1903 végén költözött az USA-ba. 1905-ben Henry Ford detroiti üzemében lett mérnök. 1908-ban kezdték gyártani az általa konstruált T-Fordot, a világ legismertebb autóját.