Ma van Szent Balázs napja: mutatjuk, mi volt régen ilyenkor a szokás
Több népszokás is köthető a mai naphoz, amik egy része a betegségek elűzéséhez, egy része pedig a diákokhoz köthető. Ezeket a rituálékat tartották meg régen az emberek Szent Balázs napján.
Szent Balázs egy örmény püspök volt és számos csodája ismert. Egy nap egy rémült anya kereste fel, mert fia a torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút, és a szálkát eltávolította a torkából. Más alkalommal egy asszonynak visszaadta a disznaját, amit egy farkas rabolt el. Az asszony hálából gyertyát adott neki és kóstolót a disznó húsából. A szent püspök az üldöztetések idején egy hegyi barlangba húzódott, ahol vadállatok őrizték, amik kezes bárányként hallgattak a szavára. A római helytartó azonban ott sem hagyta békén a remete püspököt és 316 táján kivégezték. Később Szent Balázs elsősorban a torok, a kikiáltók, énekesek védőszentje lett.
Ez volt a szokás régen Szent Balázs napján
Balázs-napkor régen templomba vitték a gyermeket, akinek a torkához a pap két keresztbe tett, vagy Y alakban hajlított és összekötött gyertyát tartott, miközben a balázsáldás szavait mormolta. Ez volt a balázsolás. Egy másik fajta balázsolás az volt, amikor a diákok házról-házra járva jelmezesen vonultak fel és adományokat gyűjtöttek az iskolának és új diákokat toboroztak. Szintén ilyenkor volt szokás a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölni, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék.
Február 3-a a rejtvényfejtők napja is
2007 óta február 3-án van a magyar rejtvényfejtők napja. Méghozzá annak tiszteletére, hogy ezen a napon jelent meg először 1957-ben a Füles magazin, ami számos rejtvény- és rovattípust honosított meg Magyarországon. Fülesben jelent meg először például sudoku feladvány is. A hetilap mindig vasárnap jelent meg, mert abban az időben ez a volt a hét egyetlen munkaszüneti napja. Érdekesség, hogy a lap állandó szerzője volt a legendás bűvész, Rodolfo is.
Ezen a napon született a Ford magyar mérnöke is
Galamb József gépészmérnök, a Ford Motor Company főmérnöke, a T-Model megalkotója 1881. február 3-án született Makón. Rövid ideig a diósgyőri vagongyárban dolgozott, majd az aradi MARTA (Magyar Automobil Rt. Arad) gyárban a gépkocsigyártást tanulmányozta, utóbb Németországban az Adler automobilgyárnál végzett munkát. 1903 végén költözött az USA-ba. 1905-ben Henry Ford detroiti üzemében lett mérnök. 1908-ban kezdték gyártani az általa konstruált T-Fordot, a világ legismertebb autóját.
217 éve született a nászinduló szerzője
Felix Mendelssohn-Bartholdy német zeneszerző 1809. február 3-án, Hamburgban született. Legismertebb szerzeménye az esküvőkön gyakran hallható nászinduló, ami nem más, mint a Shakespare "Szentivánéji álom" című darabjához írt darab egy részlete.
Különleges moziélményben lehet mától részünk, a Magyar Zene házában
Február 3-tól február 8-ig a Magyar Zene Háza immerzív moziélménye, a Dome Reload várja a látogatókat. A Hangdómban a közönségtalálkozóval egybekötött újra-bemutatók mellett két új film is debütál a rendezvénysorozaton. Természetesen zenei élményekből sem lesz hiány: a Csontváry – Levante című film vetítése közben Meybahar fellépését évezhetik a látogatók, valamint két korábbi koncert -a Makrohang és a Vad Fruttik- felvételeit is megtekinthetők a 360°-os kupolára kivetítve. A különleges moziélményről itt lehet többet megtudni.
Nyílt nap lesz a Károli Gáspár Református Egyetemen
A Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Karon (1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.) és a Pedagógiai Karon (1042 Budapest, Árpád út 161-163.) is. A nyílt napon való részvétel feltétele az előzetes regisztráció, ami itt tehető meg. Ezek mellett a Tomori Pál Főiskola (TPF) is nyílt napot tart ma, online, amihez pedig itt lehet csatlakozni.
Több helyszínen tartanak ma Budapesten véradást
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00-18:00 óra között pedig a Westendben a K&H Bank mellett (1062. Budapest, Váci út 1-3.)
Hideg időre kell készülni
A koponyeg.hu szerint kedden eleinte változóan felhős lesz az ég. Estétől vegyes halmazállapotú csapadék jöhet. Reggel -4, délután +2 fok valószínű. A hét második napján főleg a napsütés lesz a jellemző, de az ország több pontján erősen felhős területekre is számíthatunk.
Forgalomkorlátozás lesz a VII. kerületben
A rendőrség tájékoztatása szerint egy megemlékezés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2026. február 3-án Budapest VII. kerületében. Tilos lesz megállni 15 órától 20 óráig a Wesselényi utca 7–9. szám előtt. A BKK emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy
- jelzőlámpahibára kell számítani a Thököly úton 08:00-14:00 óra között,
- lezárás lesz a VIII. kerületben a Mosonyi utcában 06:00 óra és február 04., szerda 23:00 óra között,
- valamint napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 13:00-18:00 óra között.
