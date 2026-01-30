Zámbó Krisztián párja ismét kórházba került: „Ha nem megyünk vissza, rosszul forrt volna össze a csont”

Bár a sérülés még friss, az orvosok szerint meglepően gyors ütemben javul Takács Zsuzsi állapota. Zámbó Krisztián menyasszonya nehezen tűri a kényszerpihenőt, ezért a mozgáskorlátozott napok alatt is igyekszik tartalmasan tölteni az idejét, és minden helyzetből a legtöbbet kihozni - írja a Bors.

Zámbó Krisztián párja, Zsuzska nemrég az utcán szenvedett balesetet (Fotó: Tumbász Hédi/Bors)

Zámbó Krisztián és menyasszonya kis híján karamboloztak

Zámbó Krisztián a baleset óta igazi hősként ápolja kedvesét, igyekszik mindenben a segítségére lenni. A minap pedig a kontrollvizsgálatra is sor került. Úton a kórházba menet azonban egy kellemetlen közúti helyzetbe kerültek.

Mióta Zsuzsi lába eltört, még óvatosabban közlekedek az autóval, hiszen akár egy intenzív fékezés egy gyalogos vagy egy másik autó miatt nagy kárt okozhat a párom lábában

– mesélte Krisztián.

„Úton a kontrollra tele voltak az utak a városban, én negyvennel mentem, hogy még csak véletlenül se történjen baj, de mögöttem a sofőr türelmetlenkedett. Félre álltam, hogy elengedjem és elmondjam neki, a párom lába el van törve. Kértem, hogy figyeljünk oda egymásra. Természetesen azonnal elszégyellte magát és sűrűn bocsánatot kért” – az eset azonban végződhetett volna rosszabbul is, ugyanis az ismeretlen sofőr mögött egy másik autós is állt, akik kis híján karamboloztak.

Takács Zsuzska balesete óta otthonában lábadozik

Zámbó Krisztián és párja végül sikeresen eljutott az orvoshoz, aki egy új gipszet helyezett Zsuzska lábára. Az éjszaka folyamán azonban világossá vált, hogy ez az új kötés nem tesz jót a modell lábának, így következő nap ismét a kórházban kötöttek ki.

„Nem akart rosszat az orvos persze, de rosszul lett begipszelve Zsuzsika lába. Nem állt 90 fokban, ahogy kellett volna, így ha nem megyünk vissza, rosszul forrt volna össze a csont. Szegény párom egész éjszaka nem aludt a rosszul felhelyezett gipsztől” – mesélte az énekes.

Visszamentünk a kórházba, ahol újra begipszelték a lábát. Iszonyatos fájdalmai voltak, mivel helyre kellett mozdítani azt, hogy jó szögben álljon.

Takács Zsuzska sérülése egyelőre félbe szakította modell karrierjét (Fotó: MW Archív)

Sérült lábbal is sportol

A nehézségek után azonban Zsuzska igyekszik visszatérni a régi kerékvágásba. Egészsége továbbra is az első helyen áll, ezért lábát pihentetve edz, hogy fitten tartsa magát.

Én élsportoló voltam, a mozgás mindig is a mindennapjaim része volt, ezért most ez a legnehezebb része a gyógyulásnak, hogy a sportolás háttérbe szorul. Ettől függetlenül próbálok odafigyelni, és amennyire lehet mozogni. Mindenképpen azt szeretném, hogy a keringésem jól működjön. Ez a legfontosabb

– nyilatkozta Takács Zsuzska a Borsnak, majd hozzátette: