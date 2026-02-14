Orbán Viktor: Megyünk felfele, mint a higany - Videó
Mint arról korábban a Metropol beszámolt nemcsak szimplán teltházas esemény volt Orbán Viktor évértékelője, hanem igazi sztárdömping volt megfigyelhető.
A Várkert Bazárban megrendezett nagyszabású eseményre a politikai elit és hazánk legismertebb sztárjai is felvonultatták magukat. A teljesség igénye nélkül ott volt Szabó Zsófi, Pataky Attila és Hajdú Péter is.
A megjelent hírességekből és üzeneteikből Orbán Viktor a Tiktok-oldalán közölt egy videó összeállítást. Íme:
Megyünk felfele, mint a higany
- írta Magyarország miniszterelnöke a megosztott TikTok videóhoz Curtist idézve.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre