RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Megyünk felfele, mint a higany - Videó

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.14. 20:03
orbán viktor Évértékelő 2026 Várkert Bazár

Mint arról korábban a Metropol beszámolt nemcsak szimplán teltházas esemény volt Orbán Viktor évértékelője, hanem igazi sztárdömping volt megfigyelhető. 

Telházas volt Orbán Viktor évértékelője / Fotó: MW

A Várkert Bazárban megrendezett nagyszabású eseményre a politikai elit és hazánk legismertebb sztárjai is felvonultatták magukat. A teljesség igénye nélkül ott volt Szabó Zsófi, Pataky Attila és Hajdú Péter is.

A megjelent hírességekből és üzeneteikből Orbán Viktor a Tiktok-oldalán közölt egy videó összeállítást. Íme: 

Megyünk felfele, mint a higany

- írta Magyarország miniszterelnöke a megosztott TikTok videóhoz Curtist idézve.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu