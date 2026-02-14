Orbán Viktor: Megyünk felfele, mint a higany - Videó

Mint arról korábban a Metropol beszámolt nemcsak szimplán teltházas esemény volt Orbán Viktor évértékelője, hanem igazi sztárdömping volt megfigyelhető.

Telházas volt Orbán Viktor évértékelője / Fotó: MW

A Várkert Bazárban megrendezett nagyszabású eseményre a politikai elit és hazánk legismertebb sztárjai is felvonultatták magukat. A teljesség igénye nélkül ott volt Szabó Zsófi, Pataky Attila és Hajdú Péter is.

A megjelent hírességekből és üzeneteikből Orbán Viktor a Tiktok-oldalán közölt egy videó összeállítást. Íme:

Megyünk felfele, mint a higany

- írta Magyarország miniszterelnöke a megosztott TikTok videóhoz Curtist idézve.



