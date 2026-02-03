Így intenek be a gazdáknak: a Mercosur-megállapodást akár a bírósági ítélet előtt is végrehajthatják

Az Európai Néppárt elárulta a gazdákat. Friedrich Merz kancellár szerint a Mercosur-megállapodást életbe kell léptetni, sőt, már úgy nyilatkozott a Mercosur-ügy kapcsán, hogy a megállapodást a Bizottság akár a bírósági ítélet előtt is végrehajthatja, "minél hamarabb". Az is kiderült, hogy a Tisza Párt sem fog kiállni a magyar gazdák érdekeiért.

Mercosur-ügy: az Európai Néppárt beintett a gazdáknak. Fotó: Hans Lucas via AFP

Orbán Balázs: "a Mercosurról szóló döntést bíróság elé küldték, eljátszva, hogy a néppárti képviselők az emberek érdekeit képviselik"

A Mercosur-megállapodás részeként a dél-amerikai országok a mezőgazdasági termékeiket korlátozás nélkül tudják bejuttatni az európai piacokra. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke olyan megállapodást írt alá, amely figyelmen kívül hagyja az európai mezőgazdaság érdekeit.

Orbán Balázs a Miniszterelnök politikai igazgatója Facebook posztjában azt írta;

A megállapodás részeként a dél-amerikai országok a mezőgazdasági termékeiket korlátozás nélkül tudják bejuttatni az európai piacokra, vagyis a Bizottság elnöke olyan megállapodást írt alá, amely súlyosan aláássa az európai – és különösen a magyar – mezőgazdaság érdekeit. Ursula von der Leyennek mégsem kellett a népharag elszenvedésétől tartania, hiszen Manfred Webernek köszönhetően a kezdetektől teljes mértékben maga mögött tudhatta az Európai Parlament nagykoalíciójának támogatását — az Európai Néppártot, a Szocialistákat és a liberálisokat.

A fideszes politikus azt is monda hogy azért ellenzik a Mercosur-megállapodást, mert rendkívül egyenlőtlen versenyre kényszeríti az európai, illetve a magyar gazdákat is. Az európai és a magyar gazdáknak ugyanis olyan óriásgazdaságokkal kell majd versenyezniük, akiknek nem kell ugyanazon szabályoknak megfelelni. Ráadásul ezzel párhuzamosan csökkentik az európai gazdák támogatását.

Orbán Balázs rámutatott; ezt az Európai Néppárt „hozta össze”, a „Tisza-féle Európai Néppárt” akarja megvalósítani. Ursula von der Leyen az agrárbiztoshoz hasonlóan a Néppártból érkezik, csak úgy, mint az Európai Parlament hangadói, akik ugyanezen a véleményen vannak.

Ezért is van szükség rendszerszintű változásra Európában, mert a néppárti vezetésű nagykoalíció tagjai számos alkalommal bizonyították, hogy nem számíthatnak rájuk az európai gazdák. A Néppárt hazai lerakatától, a Tisza Párttól nem várható, hogy kiálljanak a magyarok érdekéért, hiszen ők maguk is részei ennek a színjátéknak. Ismét bebizonyosodott hát, hogy a Fidesz a biztos választás

– fogalmazott Orbán Balázs.