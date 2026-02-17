Nagy durranásokra készül a KultFészek – így lett egy baráti ötletből Fejér vármegye legsikeresebb kulturális közössége

Immáron négy éve, hogy létrejött a KultFészek egyesület, amelynek tagjai nap mint nap azon dolgoznak, hogy különböző kulturális rendezvényeket vigyenek tető alá Fejér vármegye szerte. A KultFészek alapítója, egyben ügyvezetője, Hornok Róbert elmondta, miként jött létre, honnan indult ez a számos rendezvényt már maga mögött tudható egyesület.

Hornok Róbert a KultFészek rendezvényein. Fotó: KultFészek

Éger László barátommal rendszeresen ötletünk, hogy mit lehetne létrehozni, alkotni. A KultFészek ötlete is egy hasonló beszélgetés alkalmával született.

– kezdte beszámolóját Hornok Róbert, majd azt is elmondta, Éger Lászlóval tudták, hogy a Velencei-tó környékén, sőt egész Fejér vármegyében nincs hasonló rendezvénysorozat, ezért is egyedülálló a KultFészek.

Belevágtam, hittem benne és egy kiváló csapat, közösség segítségével messzire jutottunk.

– tette hozzá.

A jövőbeli tervek kapcsán pedig elmondta, hogy az egyesület célja nem lehet más mint az, hogy még nagyobb és országos jelentőségű kulturális rendezvényeket szervezzenek. Azonban ezek mellett sportrendezvények ötletei, tervei is a "fiókban" vannak.

Nagy "durranásokra" is készülünk.

– fogalmazott a főszervező.

Ez várható a KultFészekben 2026-ban

A KultFészek tavaszi szezonja már február 20-án elkezdődik, mikor Dr. Csernus Imre fog előadást tartani Móron. Az idei szezonnal kapcsolatban az ügyvezető elmondta, hogy a rendezvények szervezését illetően bátor volt, ugyanis az egyesület nem kapta meg a megfelelő anyagi támogatásokat, viszont ennek ellenére Hornok Róbert 8 kulturális rendezvényt szervezett.

Állandó vendégeink mellett új "arcok" is lesznek a KultFészekben.

– jelentette ki Róbert.

Visszatérő vendégek közé tartozik még, Dr. Csernus Imrén kívül, Dr. Zacher Gábor toxikulógus, Pál Feri atya mentálhigénés szakember és katolikus pap is. Emellett pedig az új arcok között "Cucur és Macur" azaz Tóth Szabolcs önálló humorestje is látható lesz majd, valamint több pszichológus, többek között Király Eszter, Porkoláb Gyöngyi és Beke Sándor közös estje.

Büszke vagyok arra, hogy a kultfeszek.hu-n belül már nem csak jegyeket, de bérleteket is lehet vásárolni a rendezvénysorozatunk előadásaira. Izgalmas szezon előtt állunk. Mi már nagyon várjuk.