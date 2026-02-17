Nagy durranásokra készül a KultFészek – így lett egy baráti ötletből Fejér vármegye legsikeresebb kulturális közössége
Négy év alatt meghatározó kulturális közösséggé nőtte ki magát Fejér vármegyében a Hornok Róbert által alapított egyesület. A KultFészek mára teltházas előadásokkal, országosan ismert vendégekkel és egyre merészebb tervekkel bizonyítja, hogy van igény a minőségi, értéket közvetítő rendezvényekre a Velencei-tó környékén és azon túl is.
Immáron négy éve, hogy létrejött a KultFészek egyesület, amelynek tagjai nap mint nap azon dolgoznak, hogy különböző kulturális rendezvényeket vigyenek tető alá Fejér vármegye szerte. A KultFészek alapítója, egyben ügyvezetője, Hornok Róbert elmondta, miként jött létre, honnan indult ez a számos rendezvényt már maga mögött tudható egyesület.
Éger László barátommal rendszeresen ötletünk, hogy mit lehetne létrehozni, alkotni. A KultFészek ötlete is egy hasonló beszélgetés alkalmával született.
– kezdte beszámolóját Hornok Róbert, majd azt is elmondta, Éger Lászlóval tudták, hogy a Velencei-tó környékén, sőt egész Fejér vármegyében nincs hasonló rendezvénysorozat, ezért is egyedülálló a KultFészek.
Belevágtam, hittem benne és egy kiváló csapat, közösség segítségével messzire jutottunk.
– tette hozzá.
A jövőbeli tervek kapcsán pedig elmondta, hogy az egyesület célja nem lehet más mint az, hogy még nagyobb és országos jelentőségű kulturális rendezvényeket szervezzenek. Azonban ezek mellett sportrendezvények ötletei, tervei is a "fiókban" vannak.
Nagy "durranásokra" is készülünk.
– fogalmazott a főszervező.
Ez várható a KultFészekben 2026-ban
A KultFészek tavaszi szezonja már február 20-án elkezdődik, mikor Dr. Csernus Imre fog előadást tartani Móron. Az idei szezonnal kapcsolatban az ügyvezető elmondta, hogy a rendezvények szervezését illetően bátor volt, ugyanis az egyesület nem kapta meg a megfelelő anyagi támogatásokat, viszont ennek ellenére Hornok Róbert 8 kulturális rendezvényt szervezett.
Állandó vendégeink mellett új "arcok" is lesznek a KultFészekben.
– jelentette ki Róbert.
Visszatérő vendégek közé tartozik még, Dr. Csernus Imrén kívül, Dr. Zacher Gábor toxikulógus, Pál Feri atya mentálhigénés szakember és katolikus pap is. Emellett pedig az új arcok között "Cucur és Macur" azaz Tóth Szabolcs önálló humorestje is látható lesz majd, valamint több pszichológus, többek között Király Eszter, Porkoláb Gyöngyi és Beke Sándor közös estje.
Büszke vagyok arra, hogy a kultfeszek.hu-n belül már nem csak jegyeket, de bérleteket is lehet vásárolni a rendezvénysorozatunk előadásaira. Izgalmas szezon előtt állunk. Mi már nagyon várjuk.
– nyilatkozta az egyesület egyik alapítótagja.
Közössége és a közönsége szeretete, hűsége tartja fent a KultFészket
Az eddigi rendezvények döntően teltházas vagy közel teltházas események voltak.
Nagyon hálás közönségünk van. Szeretnek minket, számos pozitív visszajelzést kapunk. Nem véletlenül mondjuk, hogy a közönségünk és a közönségünk szeretete, hűsége tart fenn minket. Ők döntöttek: Szükség van ránk.
– köszönte meg a közönség támogatását Róbert.
Mindezeknek köszönhetően jutottak el a KultFészek rendezvénye Fejér vármegye szinte minden pontjára. Sárbogárdtól Mórig, Székesfehérvártól Martonvásárig, Gárdonytól Etyekig.
Majd az egyesület jövőjével kapcsolatban elmondta, hogy az egy nehéz ügy, mivel egy közhasznú, költségvetés nélküli civil szervezetről beszélünk.
Támogatás, források nélkül nehéz, de nem adjuk fel. Hisszük, hogy van igény hasonló színvonalú, igényes kulturális rendezvényekre és bízom abban, hogy "menő" lesz a kultúrát támogatni.
– fogalmazott az ügyvezető, aki arra emlékeztetett, hogy szeretnének Fejér vármegyén kívül is letenni a névjegyünket, bár már egyszer-egyszer szerveztek előadást Pest és Békés vármegyében is. Emiatt is nagy céljaik vannak, és hisz abban, hogy messzire jutnak.
Hatalmas siker a KultFészek rendezvényein
Hornok Róbert elmondta, hogy egy családias, baráti közösség tagjai azok, akik az egyesület munkáját segítik. Ennek köszönhetően az előadók is jól érzik magukat az eseményeken.
Nehéz kiemelni a legjobb előadást, de Dr. Csernus Imre gárdonyi előadása örök emlék, ami nézőcsúcsot is hozott. Böjte Csaba ferences szerzetes vendégszereplése felejthetetlen. Pál Feri atya, Dr. Zacher Gábor előadásai is mindig fantasztikusak.
– mesélte Róbert és azt is elárulta, hogy az említett előadók visszatérő vendégek a KultFészekben.
Isten tartsa meg jó szokásukat. Számos kiváló előadás, sok emlékezetes este és ami a legfontosabb, értéket tudunk közvetíteni a közönségünknek, akiket élményekkel gazdagítunk, amiért hálásak, mi pedig nekik. Ez egy küldetés. Isteni küldetés. Erős hittel folytatjuk a feladatunkat!
– zárta gondolatait.
A KultFészek egyesületét itt tudod elérni, támogatni.
