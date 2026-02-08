Videón az aranyos kecske: így korcsolyázik a befagyott tavon

Ha szereted az állatokat, akkor ez a korcsolyázó kecske neked is szól!

Videón az aranyos csúszkáló kecske

Fotó: unsplash (illusztráció)

Ha esetleg rossz napod lenne, vagy a napi cukiságadagodat keresnéd, akkor tökéles helyen jársz!

Kecske a jégen

Ismerkedj meg Ednával, a korcsolyázó kecskével. A videón az látható, ahogy az aranyos háziállat meglepődötten felméri a terepet. Úgy tűnik, még nem szokott hozzá a csúszkáláshoz.

A videó készítője egy balettelőadást megidéző dallammal még mókásabbá teszi a jelenetet, amely akár a téli olimpiára is elmenne egy versenyszámnak. A kiskecske óvatosan próbálja felmérni, hogy mégis hol járkál, de nagyon ügyesen elkerüli az elcsúszást, pedig patái nem éppen a korcsolyázásra lettek kitalálva.

Remélhetőleg ez a YouTube-videó a te szívedet is megmelengette!