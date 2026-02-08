Videón az aranyos kecske: így korcsolyázik a befagyott tavon
Ha csak egy cuki klipet nézel meg ma, akkor ez legyen az. Ez az aranyos kecske épp a befagyott tavon csúszkál.
Ha szereted az állatokat, akkor ez a korcsolyázó kecske neked is szól!
Ha esetleg rossz napod lenne, vagy a napi cukiságadagodat keresnéd, akkor tökéles helyen jársz!
Kecske a jégen
Ismerkedj meg Ednával, a korcsolyázó kecskével. A videón az látható, ahogy az aranyos háziállat meglepődötten felméri a terepet. Úgy tűnik, még nem szokott hozzá a csúszkáláshoz.
A videó készítője egy balettelőadást megidéző dallammal még mókásabbá teszi a jelenetet, amely akár a téli olimpiára is elmenne egy versenyszámnak. A kiskecske óvatosan próbálja felmérni, hogy mégis hol járkál, de nagyon ügyesen elkerüli az elcsúszást, pedig patái nem éppen a korcsolyázásra lettek kitalálva.
Remélhetőleg ez a YouTube-videó a te szívedet is megmelengette!
