Videón az aranyos kecske: így korcsolyázik a befagyott tavon

Ha csak egy cuki klipet nézel meg ma, akkor ez legyen az. Ez az aranyos kecske épp a befagyott tavon csúszkál.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 12:00
Módosítva: 2026.02.08. 14:30
Ha szereted az állatokat, akkor ez a korcsolyázó kecske neked is szól!

Videón az aranyos csúszkáló kecske
Fotó: unsplash (illusztráció)

Ha esetleg rossz napod lenne, vagy a napi cukiságadagodat keresnéd, akkor tökéles helyen jársz!

Kecske a jégen

Ismerkedj meg Ednával, a korcsolyázó kecskével. A videón az látható, ahogy az aranyos háziállat meglepődötten felméri a terepet. Úgy tűnik, még nem szokott hozzá a csúszkáláshoz. 

A videó készítője egy balettelőadást megidéző dallammal még mókásabbá teszi a jelenetet, amely akár a téli olimpiára is elmenne egy versenyszámnak. A kiskecske óvatosan próbálja felmérni, hogy mégis hol járkál, de nagyon ügyesen elkerüli az elcsúszást, pedig patái nem éppen a korcsolyázásra lettek kitalálva.

Remélhetőleg ez a YouTube-videó a te szívedet is megmelengette!

 

 

