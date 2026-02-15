Lehűlés érkezik: havazás is előfordulhat

Vasárnap: Egy mediterrán ciklon hátoldalán erős lehűlés érkezik, mely az északi, helyenként viharos széllel egyre hidegebb levegőt hoz. Ennek következtében a nappali hőmérséklet nem emelkedik, hanem csökken. A kezdeti eső havas esővé válik, és keleten havazás is várható, míg a Dunántúlon több helyen is kisüt a nap. Reggel +5, délután már csak +2 fok körül várható a hőmérséklet.

Mediterrán ciklon hozhat havazást, havas esőt / Fotó: unsplash (illusztráció)

Havazással, havas esővel tér vissza a tél

Hétfő: A Duna-Tisza közén kezdetben szállingózó hóra lehet számítani, majd napközben a nyugati területek felől egyre több felhő érkezik, így főleg a Dunántúlon kisebb havazás is előfordulhat. A reggeli hőmérséklet -5 fok körül alakul, délután +1 fokra számíthatunk, átmenetileg visszatér a téli idő.

Kedd: Főként erősen felhős lesz az ég, és gyenge csapadék csak elszórtan fordul elő. Az idő enyhül, 5 fok körüli maximum hőmérséklet várható - írja a Köpönyeg.

Szerda: Felhős időre, elszórtan esőre, záporra lehet számítani. Az ÉNy-i szél megerősödhet. A minimum hőmérséklet -6 és 0 fok között, a maximum 5 és 10 fok között alakul.