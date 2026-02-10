Jöhet eső, hó, napsütés, ez a tárgy megvéd: Az esernyő világnapja van ma!
Eső, hó, napsütés és egy tárgy, amely mindezek ellen megvéd és sok száz évet túlélt. Az esernyő nemcsak védelmet nyújt, de történeteket, találmányokat és romantikus pillanatokat is okoz a hordozójának. Ma van az esernyő világnapja.
Az év 365 napján ünnepelünk valamit. Van olyan nap, amikor nem is egy dolgot. Ma az esernyő világnapját ünnepeljük, ezt az egyszerűnek tűnő, mégis különleges tárgyat, amely évszázadok óta védelmez minket esőben, hóban vagy éppen a tűző naptól. Az esernyő nem csupán praktikus eszköz, hanem kulturális jelenség is: megjelenik a divatban, a művészetben és a mindennapi élet intim pillanataiban.
Az esernyő története
Az esernyő ősei már az ókori Egyiptomban, és Mezopotámiában is megjelentek, elsősorban napernyőként. Ezek a korai változatok a hatalom és az előkelőség jelképei voltak. A legelső esernyők azonban Kínában készültek, ahol már időszámításunk előtt vízlepergető változata is volt olajozott papírból, vagyis nem csupán a napsütéssel szemben de az eső ellen is védett.
Az európai esernyő fejlődése később indult: John Beale 1786-ban jegyeztette be az összecsukható esernyő egyik korai szabadalmát, majd a 19. század közepére már több tucat különféle konstrukció létezett. Az ipari forradalom tette lehetővé a tömeggyártást, elsősorban Angliában, ahonnan Európába és az Egyesült Államokba is eljutott.
Kezdetben az esernyő inkább luxuscikk és divatkellék volt: halcsont merevítéssel, ébenfa nyéllel, csipkével és ékkövekkel díszítve. A szélesebb körű elterjedés az olcsóbb gyártási megoldásokat hozta el. Henri Holland acélmerevítése, majd Samuel Fox 1852-es U alakú „Paragon” bordázata alapozta meg a mai esernyők szerkezetét. A technikai fejlődés csúcspontját a valóban hordozható esernyő jelentette. Ebben kulcsszerep jutott a Balogh fivéreknek, Balogh Károlynak és Balogh Kálmánnak, akik az 1920-as években megalkották a zsebben hordható, több szakaszban összecsukható esernyőt. Magyarországon nem találtak gyártót, így a prototípus külföldre került.
Az esernyő a kultúrában is ikonikus lett: elég Mary Poppins repülő ernyőjére, az Ének az esőben legendás jelenetére vagy a film noir esernyős alakjaira gondolni. Talán ezért is tartjuk romantikus tárgynak: két ember egy ernyő alatt közelebb kerül egymáshoz, miközben az eső kizárja a külvilágot. Ma már léteznek átlátszó, UV-szűrős, szélálló, LED-es vagy művészien festett esernyők is.
Az esernyő tehát jóval több, mint időjárás elleni védelem: történelmi örökség, technikai találmány és érzelmi szimbólum egyszerre. Egy tárgy, amely csendben végigkíséri az emberiséget – és minden esőnél újra bizonyítja, miért van még mindig szükség rá.
Az esernyőknek rengeteg fajtája létezik
A napernyőket és UV-védő esernyőket elsősorban a nap ellen használjuk, ide tartoznak a strandernyők is, míg az esőernyők között megtaláljuk az összecsukható, a hosszú bot esernyőket, a golf esernyőket, a szélálló, kétrétegű, az átlátszó, valamint a gyerek- és mini esernyőket. Léteznek kifejezetten divat- és dizájn esernyők, mint a retro, designer vagy LED-es változatok, továbbá ceremoniális és díszernyők is. A legkisebb méretűek a dekorációs célú mini esernyők, köztük a jól ismert koktélos pálcika esernyő, amely már inkább látványelem, mint praktikus védelem. Ezt a sokféle esernyő még Gombóc Artúrnak is sok lenne.
