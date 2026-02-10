Jöhet eső, hó, napsütés, ez a tárgy megvéd: Az esernyő világnapja van ma!

Az év 365 napján ünnepelünk valamit. Van olyan nap, amikor nem is egy dolgot. Ma az esernyő világnapját ünnepeljük, ezt az egyszerűnek tűnő, mégis különleges tárgyat, amely évszázadok óta védelmez minket esőben, hóban vagy éppen a tűző naptól. Az esernyő nem csupán praktikus eszköz, hanem kulturális jelenség is: megjelenik a divatban, a művészetben és a mindennapi élet intim pillanataiban.

Az esernyő, mint kiegészítő mindig is a divat része volt. 1908-ban is Fotó: Fortepan/Erdőssy Béla

Az esernyő története



Az esernyő ősei már az ókori Egyiptomban, és Mezopotámiában is megjelentek, elsősorban napernyőként. Ezek a korai változatok a hatalom és az előkelőség jelképei voltak. A legelső esernyők azonban Kínában készültek, ahol már időszámításunk előtt vízlepergető változata is volt olajozott papírból, vagyis nem csupán a napsütéssel szemben de az eső ellen is védett.

Kínában az első "esernyők" még napernyők voltak Fotó: AFP

Az európai esernyő fejlődése később indult: John Beale 1786-ban jegyeztette be az összecsukható esernyő egyik korai szabadalmát, majd a 19. század közepére már több tucat különféle konstrukció létezett. Az ipari forradalom tette lehetővé a tömeggyártást, elsősorban Angliában, ahonnan Európába és az Egyesült Államokba is eljutott.

Londonban az esernyő elengedhetetlen kellék volt régen és ma is Fotó: illusztráció AI

Kezdetben az esernyő inkább luxuscikk és divatkellék volt: halcsont merevítéssel, ébenfa nyéllel, csipkével és ékkövekkel díszítve. A szélesebb körű elterjedés az olcsóbb gyártási megoldásokat hozta el. Henri Holland acélmerevítése, majd Samuel Fox 1852-es U alakú „Paragon” bordázata alapozta meg a mai esernyők szerkezetét. A technikai fejlődés csúcspontját a valóban hordozható esernyő jelentette. Ebben kulcsszerep jutott a Balogh fivéreknek, Balogh Károlynak és Balogh Kálmánnak, akik az 1920-as években megalkották a zsebben hordható, több szakaszban összecsukható esernyőt. Magyarországon nem találtak gyártót, így a prototípus külföldre került.

Magyar manökenek Londonban 1972-ben Fotó: Fortepan

Az esernyő a kultúrában is ikonikus lett: elég Mary Poppins repülő ernyőjére, az Ének az esőben legendás jelenetére vagy a film noir esernyős alakjaira gondolni. Talán ezért is tartjuk romantikus tárgynak: két ember egy ernyő alatt közelebb kerül egymáshoz, miközben az eső kizárja a külvilágot. Ma már léteznek átlátszó, UV-szűrős, szélálló, LED-es vagy művészien festett esernyők is.