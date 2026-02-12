A patakparton találták meg az eltűnt bajnai férfit – drámai részletek derültek ki a mentésről

Pár órán múlt egy idős bajnai férfi élete. Az eltűnése miatt február 8-án egy nagyszabású keresést indítottak, amely végül sikerrel zárult: az eltűnt férfit egy sűrű cserjéssel benőtt patakparton találták meg eszméletlen állapotban. A mentésben részt vevő Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület lapunknak részletesen is beszámolt a történtekről.

Nagyszabású keresést indítottak az eltűnt férfi megtalálásának érdekében / Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Éjszaka tűnt el, délben már riasztották a keresőcsapatokat

A férfi az előző éjszaka, éjfél körül hagyhatta el otthonát. Családtagjai először azt hitték, hogy még alszik, ám a délelőtti órákban kiderült, hogy már nincs a házban. Ekkor értesítették a rendőrséget, és azonnal egy nagyszabású keresés indult. A tatabányai egyesület dél körül kapta a riasztást.

Minket délben hívott a rendőrség. Mire kiértünk és elkezdtük a keresést, már körülbelül két óra volt

– mondták lapunknak.

A helyszínre érkeztek még a Dorogi Rendőrkapitányság munkatársai, valamint csatlakoztak az Epöli, Bajnai és Nagysápi Polgárőrség önkéntesei is. A környező településekről is érkeztek civil segítők, sőt helyi vadászok is felajánlották segítségüket.

Kutyákkal és terepjárókkal indultak az eltűnt férfi nyomába

A keresés során speciálisan képzett kutyákat is bevetettek.

Több információt is kaptunk arról, merre indulhatott el a bácsi. Megbeszéltük, ki melyik irányba megy. Az egyik területkereső kutyánkat egy bányatónál indítottuk el, nyomkövető kutyánkat pedig a ház kiskapujától. Közben a polgárőrök gyalogosan kezdték átfésülni a ház mögötti területet

– idézték fel a történteket. A koordináció kulcsfontosságú volt. Mint mondták, nemcsak az a fontos, hogy sokan legyenek, hanem az is, hogy szervezetten dolgozzanak.

„Az se jó, ha túl sokan vagyunk és nincs rend. Ilyenkor koordinálni kell a csapatokat. Most szerencsére jó idő volt, sok segítő jött, és fegyelmezetten tudtunk együttműködni” – tették hozzá.

Végül egy epöli polgárőr bukkant rá a férfira a háza mögötti patakparton, a telek végében, sűrű növényzet takarásában. A férfi mozdulatlanul feküdt. Ekkor azonnal értesítették a közelben tartózkodó rendőröket és mentőt hívtak.

Telefonon csak annyit közöltek, hogy megvan a bácsi, de nem derült ki, milyen állapotban van. Visszasiettünk a kiindulási pontra, és akkor szóltak, hogy eszméletlen

– mesélte az egyesület.