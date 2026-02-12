RETRO RÁDIÓ

A patakparton találták meg az eltűnt bajnai férfit – drámai részletek derültek ki a mentésről

Mindenki megmozdult egy bajnai férfiért: önkéntesek kutyákkal kutatták át a környéket. Végül az eltűnt férfit a saját háza mögötti patakpart sűrűjében találták meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 20:00
eltűnt férfi megtalálás rendőrség önkéntes keresés

Pár órán múlt egy idős bajnai férfi élete. Az eltűnése miatt február 8-án egy nagyszabású keresést indítottak, amely végül sikerrel zárult: az eltűnt férfit egy sűrű cserjéssel benőtt patakparton találták meg eszméletlen állapotban. A mentésben részt vevő Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület lapunknak részletesen is beszámolt a történtekről. 

Nagyszabású keresést indítottak az eltűnt férfi megtalálásának érdekében.
Nagyszabású keresést indítottak az eltűnt férfi megtalálásának érdekében / Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Éjszaka tűnt el, délben már riasztották a keresőcsapatokat 

A férfi az előző éjszaka, éjfél körül hagyhatta el otthonát. Családtagjai először azt hitték, hogy még alszik, ám a délelőtti órákban kiderült, hogy már nincs a házban. Ekkor értesítették a rendőrséget, és azonnal egy nagyszabású keresés indult. A tatabányai egyesület dél körül kapta a riasztást. 

Minket délben hívott a rendőrség. Mire kiértünk és elkezdtük a keresést, már körülbelül két óra volt

– mondták lapunknak. 

A helyszínre érkeztek még a Dorogi Rendőrkapitányság munkatársai, valamint csatlakoztak az Epöli, Bajnai és Nagysápi Polgárőrség önkéntesei is. A környező településekről is érkeztek civil segítők, sőt helyi vadászok is felajánlották segítségüket. 

Kutyákkal és terepjárókkal indultak az eltűnt férfi nyomába 

A keresés során speciálisan képzett kutyákat is bevetettek.  

Több információt is kaptunk arról, merre indulhatott el a bácsi. Megbeszéltük, ki melyik irányba megy. Az egyik területkereső kutyánkat egy bányatónál indítottuk el, nyomkövető kutyánkat pedig a ház kiskapujától. Közben a polgárőrök gyalogosan kezdték átfésülni a ház mögötti területet

– idézték fel a történteket. A koordináció kulcsfontosságú volt. Mint mondták, nemcsak az a fontos, hogy sokan legyenek, hanem az is, hogy szervezetten dolgozzanak. 

„Az se jó, ha túl sokan vagyunk és nincs rend. Ilyenkor koordinálni kell a csapatokat. Most szerencsére jó idő volt, sok segítő jött, és fegyelmezetten tudtunk együttműködni” – tették hozzá. 

Végül egy epöli polgárőr bukkant rá a férfira a háza mögötti patakparton, a telek végében, sűrű növényzet takarásában. A férfi mozdulatlanul feküdt. Ekkor azonnal értesítették a közelben tartózkodó rendőröket és mentőt hívtak. 

Telefonon csak annyit közöltek, hogy megvan a bácsi, de nem derült ki, milyen állapotban van. Visszasiettünk a kiindulási pontra, és akkor szóltak, hogy eszméletlen

 – mesélte az egyesület. 

A sikeres mentést követően mentőhelikopter szállította kórházba az eltűntet / Fotó: Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Azonnal megkezdték az ellátását 

A helyszínen ők is bekapcsolódtak az elsődleges segítségnyújtásba, amíg a mentők át nem vették az ellátását. 

Segítettünk a mentősöknek. Levetkőztettük, fóliába csomagoltuk, melegítettük. Addig maradtunk mellette, amíg stabilizálni nem tudták annyira, hogy szállítható legyen

mondták. A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett. A férfit végül helikopterrel szállították kórházba. 

Az egyesület információi szerint a férfi mentális problémái miatt hagyhatta el az otthonát, de a gyors megtalálásának köszönhetően sikerült megmenteni az életét. Információink szerint azóta a férfi a körülményekhez képest jól van, beszélni tudott arról, mi történt, és nem szenvedett maradandó, súlyos sérülést. 

A körülményekhez képest jól van

– tudatta a család az egyesület tagjaival. 

Van segítség!

A bajnai férfi esete most szerencsésen zárult. Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

 

 

