Ez szörnyű! 13 éves kisfiúnak veszett nyoma Veszprém vármegyében
A rendőrség a lakosság segítségét kéri.
Nem tudni hol lehet. K. Szebasztiánt nagy erőkkel keresi a rendőrség.
A 13 éves fiú már 2026. január 28-án 14 óra 30 perc óta eltűnt. Ekkor távozott ismeretlen helyre nemesvámosi otthonából.
K. Szebasztián Herman kb. 160 cm magas, középhosszú barna hajú és barna szemű. A rendőrség fotót is tett róla közzé a könnyebb megtalálás érdekében.
Eltűnésekor fekete kapucnis felsőt, fekete szabadidő nadrágot, fekete sportcipőt viselt és egy fekete táskát vitt magával.
Kérjük, hogy aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Veszprémi Rendőrkapitányságon (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 2.) vagy hívja a 06/30-435-0722-es számot.
A 06-88-500-990-es telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett is megteheti bejelentését a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi telefonszámon - kéri a lakosságot a rendőrség.
