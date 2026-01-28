Zastavával Afrikába érkezett a két gyöngyösi fiatalember

Nagy fába vágta a fejszéjét a két gyöngyösi fiatalember, aki a fejébe vette, hogy egy negyven éves Zastavával útnak indul Afrikába.

Egy Zastavával vágtak neki a nagy útnak a gyöngyösi fiatalok Fotó: Olvasói fotó

A Bamako Rally résztvevői január 23-án rajtoltak el Budaörsről. Faragó Róbert és Kiszely Zoltán már gyermekkoruk óta a Dakarról álmodtak. De az a versenyen nagyon sokba kerül, ezért a Bamako Rallyra neveztek be a Zastavával. Rengeteg pénzt, és munkát öltek bele az életre szóló kalandba, amelynek úti célja Sierra Leone.

Ez a kontinenst átszelő út mindenképpen hatalmas élmény lesz, a kérdés csak az, hogy jó vagy rossz

– mondta mosolyogva az indulás előtt Zoli. A rajt előtti napok az izgatott készülődésről szóltak. A két gyöngyösi fiatalember bevásárlólistával járta az üzleteket, hogy beszerezze a nélkülözhetetlen útravalót az utazáshoz. Budaörsről az M7-es autópályán Szlovénián keresztül Olaszország felé vették az irányt. Az első komolyabb problémával itt kellett szemenézniük, mert az öreg járgány váltója rakoncátlankodni kezdett, és zúgó hangot adott ki magából.

Szerencsésen megérkeztek a Zastavával Afrikába

Veronában kellett szembenéznünk a problémával. Szerencsére sokan a segítségünkre siettek, és sikerült beszereznünk a szükséges alkatrészeket a Zastavához, így tovább tudtak indulni Genova felé.

A genovai kikötőben szálltunk fel a hatalmas tengeri kompra. A hajóút 58 óra volt. Ez az óriási hajó olyan volt, mint egy vízi város. Bolt, étterem, bár is volt rajta. Szerencsére a tenger kegyes volt hozzánk, és a hullámokat csak kicsit lehetett érezni a hajón. Szerdán a reggeli órában kötöttünk ki Marokkó partjainál. Nagyon örülünk, hogy sikerült eljutnunk idáig, de a java még hátra van hiszen Marrakesh felé vesszük az irányt. Ha a Zastava is úgy akarja, akkor Sierra Leoneban található Freetown lesz a verseny úticélja

– olvasható a két bátor fiatalember közösségi oldalán, akik nagyon sok követőre tettek szert a merész vállalásukkal.

