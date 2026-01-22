Új KRESZ: pénzbüntetésre számíthatnak a részeg biciklisek, de ennyi ivás még belefér

Január 20-án, kedden jelent meg az új KRESZ tervezete, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium tette közzé. A módosított szabályok a közlekedésben a részvevőt érintik, köztük a kerékpárosokat is, akikkel szemben több új változtatásra készülnek.

A biciklisekre vonatkozó szabályokat is tartalmaz az új KRESZ. Fotó: Máté Kriszitán / Metropol

Az új KRESZ-el kapcsolatban Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán úgy hangsúlyozta, hogy a módosítások középpontjában a közlekedésbiztonság áll.

Az elmúlt fél évszázadban nagyot változott a világ. Megnőtt az úthálózat, a városi közlekedés zsúfoltabbá és összetettebbé vált. Hatalmas technológiai fejlődés ment végbe a járműiparban, többszörösére emelkedett a járművek száma, és új közlekedési eszközök jelentek meg. Az élet felgyorsult, többen és többet közlekedünk. Minden változott, ami a közlekedést érinti: az út, a jármű és az ember.

– írta közösségi oldalán Lázár János.

Így érinti a kerékpárosokat az új KRESZ

Több jelentős változásra is sor kerülhet a biciklisekkel kapcsolatban. Az egyik közülük, hogy a kerékpárosok a járdán és a gyalogos övezetekben legfeljebb 10, a gyalogos- és kerékpáros övezetben pedig maximum 25 kilométer per órás sebességgel haladhatnak.

Emellett hatalmas változás az is, hogy az alkoholfogyasztásra vonatkozó előírások is módosultak.

A jelenlegi KRESZ-ben onnan van megközelítve az egész, hogy vezetőképes állapotban kell maradnia a kerékpározónak

– mondta a Magyar Kerékpárklub elnöke, Kürtis Gábor és hozzátette, hogy az új KRESZ-ben ez máshogy lesz, ugyanis az kimondja, hogy a kerékpárt legfeljebb 0,8 gramm per liter véralkoholszintig vagy 0,4 milligramm per liter légalkoholszintig lehetne vezetni.

A kerékpáros gépjármű-közlekedésre szolgáló úttesten nem közlekedhet, ha a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó 0,8 gramm/liter vagy ennél több véralkohol van, vagy ha 0,4 milligramm/liter vagy ennél több levegőalkohol van.

– olvasható az új KRESZ-ben.

Az elnök ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az előző szabályozás egyfajta mobilitást adott a biciklisek számára, valamint az elmúlt 10 év tapasztalat alapján el lehet mondani, hogy egyre kevesebb azon biciklis balesetek aránya, amely során azt az eszközt használó emberek alkoholos állapotban voltak.