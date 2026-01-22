Új KRESZ: pénzbüntetésre számíthatnak a részeg biciklisek, de ennyi ivás még belefér
Jelentős változások jöhetnek a közlekedésben, különösen a kerékpárosok számára, miután a minisztérium közzétette az átdolgozott szabálycsomagot, ami még nem lépett érvénybe. Az új KRESZ többek között sebességkorlátokat, alkoholszint-határt és a 14 év alattiaknak kötelezően előírná a bukósisak viselését is a biztonság növelése érdekében.
Január 20-án, kedden jelent meg az új KRESZ tervezete, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium tette közzé. A módosított szabályok a közlekedésben a részvevőt érintik, köztük a kerékpárosokat is, akikkel szemben több új változtatásra készülnek.
Az új KRESZ-el kapcsolatban Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán úgy hangsúlyozta, hogy a módosítások középpontjában a közlekedésbiztonság áll.
Az elmúlt fél évszázadban nagyot változott a világ. Megnőtt az úthálózat, a városi közlekedés zsúfoltabbá és összetettebbé vált. Hatalmas technológiai fejlődés ment végbe a járműiparban, többszörösére emelkedett a járművek száma, és új közlekedési eszközök jelentek meg. Az élet felgyorsult, többen és többet közlekedünk. Minden változott, ami a közlekedést érinti: az út, a jármű és az ember.
– írta közösségi oldalán Lázár János.
Így érinti a kerékpárosokat az új KRESZ
Több jelentős változásra is sor kerülhet a biciklisekkel kapcsolatban. Az egyik közülük, hogy a kerékpárosok a járdán és a gyalogos övezetekben legfeljebb 10, a gyalogos- és kerékpáros övezetben pedig maximum 25 kilométer per órás sebességgel haladhatnak.
Emellett hatalmas változás az is, hogy az alkoholfogyasztásra vonatkozó előírások is módosultak.
A jelenlegi KRESZ-ben onnan van megközelítve az egész, hogy vezetőképes állapotban kell maradnia a kerékpározónak
– mondta a Magyar Kerékpárklub elnöke, Kürtis Gábor és hozzátette, hogy az új KRESZ-ben ez máshogy lesz, ugyanis az kimondja, hogy a kerékpárt legfeljebb 0,8 gramm per liter véralkoholszintig vagy 0,4 milligramm per liter légalkoholszintig lehetne vezetni.
A kerékpáros gépjármű-közlekedésre szolgáló úttesten nem közlekedhet, ha a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó 0,8 gramm/liter vagy ennél több véralkohol van, vagy ha 0,4 milligramm/liter vagy ennél több levegőalkohol van.
– olvasható az új KRESZ-ben.
Az elnök ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az előző szabályozás egyfajta mobilitást adott a biciklisek számára, valamint az elmúlt 10 év tapasztalat alapján el lehet mondani, hogy egyre kevesebb azon biciklis balesetek aránya, amely során azt az eszközt használó emberek alkoholos állapotban voltak.
Emellett azt is hangsúlyozta Kürti Gábor, hogy vélhetően a részeg állapotban lévő kerékpárosok - amennyiben a rendőr elkapja őket - súlyos pénzbüntetésekre számíthatnak.
A bicikliseket érintő változások közt szerepel még az is, hogy a 14 év alatti kerékpárosok számára kötelezővé válik a bukósisak viselése.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre