KRESZ-forradalom: Vége a büntetéseknek a járdán, és jön a nagy zebrás fordulat!

Végre fellélegezhetnek a közlekedők: az évtizedek óta porosodó szabálygyűjteményt modernizálják, és a cél nem más, mint a józan ész és a mindennapi gyakorlat érvényesítése. Wintermantel Zsolt, a BP Műhely vezető szakértője szerint az új KRESZ megfogalmazása sokkal közérthetőbb lesz, ami rengeteg felesleges konfliktustól mentheti meg a sofőröket és a gyalogosokat.

Az új KRESZ ismeri a zebrát és engedi rajta áthaladni a bringásokat is, anélkül, hogy le kellene szállniuk a drótszamárról. Fotó: Mathias Reding / Pexels

Biciklivel a zebrán: Az új KRESZ szerint szabad, de csak lassan!

Az egyik legvitatottabb pont eddig a gyalogátkelőhelyek használata volt. Aki nem szállt le a bicikliről, azt a rendőr megbüntethette. Ez most megszűnik, de a szakértő komoly óvatosságra int!

Ez is az élethez és a mindennapi gyakorlathoz igazodó szabályváltozás lesz. Az új tervezet azt javasolja, hogy leszállás nélkül át lehessen haladni a zebrán a kerékpárosoknak, maximum 10 km/h-val

– árulta el Wintermantel Zsolt. Van azonban egy kis csavar: hiába tekerhetsz át, az elsőbbség nem jár automatikusan!

Nagyon fontos tudni, hogy – ellentétben a gyalogosokkal – a zebrán kerékpárral áthaladóknak nem lesz elsőbbségük az autósokkal szemben!

– figyelmeztet a BP Műhely szakértője. Tehát, ha elütnek a biciklin ülve, hiába voltál a zebrán, te lehetsz a hibás!

Irány a járda! De csak lassan...

A bringások másik nagy győzelme, hogy immár nem kell az életüket félteniük a forgalmas főutakon, ha nincs kerékpársáv. Legálisan felhajthatnak a járdára, de itt is szigorúak a feltételek.

Eddig tilos volt a járdán kerékpározni, mostantól, ha nincs külön kerékpársáv, vagy az bármilyen okból járhatatlan, akkor a gyalogos forgalom akadályozása nélkül lehet ott tekerni – maximum 10 km/h-s sebességgel

– magyarázta a BP Műhely vezető szakértője. Ez nagy segítség lehet az anyukáknak vagy a bizonytalanabb kerékpárosoknak, de a száguldozásnak itt sincs helye.

A Cipzár-elv immár nem opció, hanem szabály lesz az új KRESZ-ben. Fotó: Atahan Aksu / Pexels

Kötelező udvariasság: Jön a Cipzár-elv!

Hányszor láttuk már, hogy a megszűnő sávnál egymást szívatják az autósok, és senki nem akarja beengedni a másikat? Ennek vége! Ami eddig csak a „kulturált sofőrök” kiváltsága volt, az mostantól kötelező szabály lesz.

A Cipzár-módszer lényege, hogy a megszűnő sávból mindenki egyenként sorol be a haladó sávba: egy autó innen, egy onnan.

Wintermantel Zsolt szerint ez végre egyértelmű lesz:

A KRESZ eddig nem tért ki rá, így az udvariasságon múlt. Itt most egyértelműen le lesz írva a szabály, és lesznek helyek, ahol külön tábla is figyelmeztet majd az alkalmazására.

Az új KRESZ tehát nemcsak egyszerűbb, de igazságosabb is akar lenni. A kérdés már csak az: mi, közlekedők, készen állunk-e az új korszakra?