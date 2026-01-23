Új KRESZ: ilyen szabályok vonatkoznának a gyalogosokra a tervek szerint
A napokban közzétett új közlekedési szabálytervezet több ponton is érinti az úgynevezett gyengébb közlekedőket. Mutatjuk, milyen előírások vonatkoznának a gyalogosokra az új KRESZ-tervezet szerint.
Az új KRESZ tervezetének jelenleg is zajlik a társadalmi egyeztetése. A folyamat során bárki elolvashatja, véleményezheti a szakemberek által megalkotott új közlekedési előírásokat. Ezúttal a gyalogosokra vonatkozókat gyűjtöttük össze.
Mit lehet tudni az új KRESZ-ről?
Az új KRESZ középpontjában a biztonságos közlekedés áll. Alapelvvé válik benne a gyengébb közlekedő védelme az erősebbel szemben, azaz a jövőben minden közlekedőnek figyelnie kell a nála sérülékenyebb megóvására, például a gyalogosokra. Emellett az új KRESZ az élethez igazítja a szabályokat és szabályozza az új közlekedési eszközöket, keretek közé rendezi az elektromos rollerek közlekedését, megújítja a kerékpáros közlekedés szabályait, védi a környezetet és segíti a városi közlekedés fejlődését és egyúttal a gyalogosan közlekedőkre vonatkozóan is megfogalmaz újdonságokat. Ezeket gyűjtöttük most össze.
Hol lehet megnézni, véleményezni az új KRESZ-t?
A szakértői munkát lezárták és Lázár János építési és közlekedési miniszter közzé is tette az új KRESZ tervezetét, amit a lazarjanos.hu/ujkresz/ oldalon bárki elolvashat és véleményezhet is. A végleges szabályok csak ennek lezárultával, pontosabban a társadalmi egyeztetés, kormányzati jóváhagyás és a Magyar Közlönyben való kihirdetést követően lépnek majd életbe, várhatóan valamikor ősszel, vagy legkésőbb jövőre.
Ki minősül majd gyalogosnak az új KRESZ-szabályok szerint?
Az új KRESZ-tervezet a gyalogosokat a gyengébb közlekedők közé sorolja, és számos helyen pontosítja, illetve kiegészíti a rájuk vonatkozó szabályokat, az alábbiak szerint: az új szabályok szerint gyalogosnak minősül mindenki, aki az úton gyalogosan vagy járműnek nem minősülő eszközzel közlekedik. Gyalogosnak minősülő eszköz minden olyan szerkezet (pl. motor nélküli roller, görkorcsolya), amely méretét és mozgását tekintve a gyalogosra jellemző tulajdonságokkal rendelkezik, és akár önvezető módon is közlekedhet. A gyalogosan közlekedők védelme érdekében bevezetnék az úgynevezett „gyengébbek” kategóriáját is. Ez azt jelenti, hogy tervezet szerint minden közlekedőnek fokozott óvatossággal kell lennie a sérülékenyebb (fokozott figyelmet igénylő) közlekedőkkel szemben, hogy nagyobb biztonságban közlekedhessenek. Ehhez kapcsolódóan új fogalom a szemkontaktus, ami a közlekedők közötti együttműködést és az elsőbbségi szabályok kölcsönös elfogadását hivatott segíteni.
Hol lehet majd gyalogosan közlekedni?
A gyalogosnak a járdán, gyalogossávban, gyalogúton vagy gyalog- és kerékpárúton kell közlekednie. Ha ezek hiányoznak, lakott területen kívül a kerékpárúton, ennek hiányában pedig lakott területen kívül mindig, lakott területen belül lehetőség szerint a járműforgalommal szemben (bal oldalon) kell haladnia. Több gyalogos esetén egy oszlopban kell közlekedni az útpadkán vagy a vegyes sávrészen.
Átkelés az úttesten
Az úttesten átkelni elsősorban aluljárón, felüljárón vagy zebrán kell, ha pedig nincs kijelölt átkelőhely, a gyalogos az úttestet a „gyalogosok meghatározott haladási helyének vonalában” (pl. járdák meghosszabbításában) keresztezheti, de a járműveket nem akadályozhatja. Új fogalomként megjelenik a gyalogosátvezetés, ami egy útburkolati jellel ellátott átkelő lesz (mint a kerékpáros átvezetés). Ezen átkelve a gyalogosnak elsőbbséget kell adnia az úttesten közlekedő járművek részére, ami eltér a hagyományos zebra szabályaitól. Szintén új szabály, hogy a 6. életévét be nem töltött gyermek csak felügyelet mellett tartózkodhat majd az úton. Kivétel ez alól a lakó-pihenő övezet vagy a 30 km/órás sebességkorlátozású övezetek. A jelenlegi szabály szerint a vezetőnek akkor van elsőbbségadási kötelezettsége, ha a gyalogos már az úttesten van. A tervezet szerint azonban a járművezetőnek akkor is elsőbbséget kell majd adnia, ha a gyalogos a zebra előtt a járdán tartózkodik és felismerhetően áthaladni szándékozik. Ez hatalmas változás, mert a megállási kötelezettség már az úttestre lépés előtt érvényes lesz.
Kötelező oldaltávolság
A jelenlegi KRESZ csak „biztonságos oldaltávolságot” ír elő a járművezetőknek arra az esetre, ha ki szeretnének kerülni egy kerékpárost, gyalogost. Az tervezetben erre az estere is kitértek: a jövőben 50 km/óra sebességig legalább 1 méter, 50 km/óra felett legalább 1,5 méter távolságot kell tartani a gyalogos mellett kikerüléskor, elhaladáskor.
Egyéb, gyalogosokat érintő szabályok
- 10 km/óra sebességkorlát: a gyalogoslétesítményeken (járda, gyalogút, gyalogossáv, osztott gyalog- és kerékpárút gyalogos része stb.) közlekedőknek a mindenkori gyalogosforgalomhoz igazodva, de legfeljebb 10 km/óra sebességgel szabad közlekedniük.
- Ha a járdán vagy az úttest mellett bármilyen akadály gátolja a gyalogos észlelhetőségét, akkor a gyalogosnak az akadály úttest felé eső vonalánál is meg kell győződnie az áthaladás biztonságáról - olvasható a tervezetben.
- A gyalogos a kijelölt gyalogátkelőn nem nézheti folyamatosan a telefonját, azaz nem terelheti el ennyire a figyelmét.
- Több helyen lesz úgynevezett „gyalogosok fokozott védelme” tábla, különösen iskolák, kórházak, idősek otthona mellett.
