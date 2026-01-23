Új KRESZ: ilyen szabályok vonatkoznának a gyalogosokra a tervek szerint

Az új KRESZ tervezetének jelenleg is zajlik a társadalmi egyeztetése. A folyamat során bárki elolvashatja, véleményezheti a szakemberek által megalkotott új közlekedési előírásokat. Ezúttal a gyalogosokra vonatkozókat gyűjtöttük össze.

Mutatjuk mit írna elő az új KRESZ a gyalogosoknak.

Mit lehet tudni az új KRESZ-ről?

Az új KRESZ középpontjában a biztonságos közlekedés áll. Alapelvvé válik benne a gyengébb közlekedő védelme az erősebbel szemben, azaz a jövőben minden közlekedőnek figyelnie kell a nála sérülékenyebb megóvására, például a gyalogosokra. Emellett az új KRESZ az élethez igazítja a szabályokat és szabályozza az új közlekedési eszközöket, keretek közé rendezi az elektromos rollerek közlekedését, megújítja a kerékpáros közlekedés szabályait, védi a környezetet és segíti a városi közlekedés fejlődését és egyúttal a gyalogosan közlekedőkre vonatkozóan is megfogalmaz újdonságokat. Ezeket gyűjtöttük most össze.

Hol lehet megnézni, véleményezni az új KRESZ-t?

A szakértői munkát lezárták és Lázár János építési és közlekedési miniszter közzé is tette az új KRESZ tervezetét, amit a lazarjanos.hu/ujkresz/ oldalon bárki elolvashat és véleményezhet is. A végleges szabályok csak ennek lezárultával, pontosabban a társadalmi egyeztetés, kormányzati jóváhagyás és a Magyar Közlönyben való kihirdetést követően lépnek majd életbe, várhatóan valamikor ősszel, vagy legkésőbb jövőre.

Ki minősül majd gyalogosnak az új KRESZ-szabályok szerint?

Az új KRESZ-tervezet a gyalogosokat a gyengébb közlekedők közé sorolja, és számos helyen pontosítja, illetve kiegészíti a rájuk vonatkozó szabályokat, az alábbiak szerint: az új szabályok szerint gyalogosnak minősül mindenki, aki az úton gyalogosan vagy járműnek nem minősülő eszközzel közlekedik. Gyalogosnak minősülő eszköz minden olyan szerkezet (pl. motor nélküli roller, görkorcsolya), amely méretét és mozgását tekintve a gyalogosra jellemző tulajdonságokkal rendelkezik, és akár önvezető módon is közlekedhet. A gyalogosan közlekedők védelme érdekében bevezetnék az úgynevezett „gyengébbek” kategóriáját is. Ez azt jelenti, hogy tervezet szerint minden közlekedőnek fokozott óvatossággal kell lennie a sérülékenyebb (fokozott figyelmet igénylő) közlekedőkkel szemben, hogy nagyobb biztonságban közlekedhessenek. Ehhez kapcsolódóan új fogalom a szemkontaktus, ami a közlekedők közötti együttműködést és az elsőbbségi szabályok kölcsönös elfogadását hivatott segíteni.